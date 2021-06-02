Эмму Стоун не удивила мрачная атмосфера фильма «Круэлла»

Лос-Анджелес, 2 июня. Американская актриса Эмма Стоун призналась, что итоговый вариант фильма «Круэлла», в котором она сыграла главную роль, не оказался для нее сюрпризом.

Мировая премьера ленты, рассказывающей о героине-антагонисте из «101 далматинца», состоялась 18 мая. Судя по многочисленным промоматериалам, «Круэлла» получилась довольно мрачной по атмосфере и по сюжету. Однако это совсем не удивило Стоун, поскольку она была привязана к проекту четыре года.

«Я не удивилась, потому что видела все изменения, которые он претерпевал», — пояснила актриса в интервью Variety.

Лента «Круэлла» стала приквелом серии фильмов и мультфильмов «101 далматинец». Фильм рассказывает об одаренной молодой мошеннице Эстелле, живущей в Лондоне 1970-х годов. Главная героиня пытается сделать себе имя в мире моды и привлекает внимание шикарной и пугающе высокомерной баронессы фон Хельман. Студия Disney ранее представила трейлер фильма «Круэлла».