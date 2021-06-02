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02 июня 17:49
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:47
Зенитчики Западного военного округа уничтожили свыше 150 мишеней на учениях в Ленобласти
17:47
США
Соединенные Штаты готовятся к сезону ураганов
17:47
Политика
Порошенко попросил американских сенаторов свести Байдена и Зеленского
17:46
Происшествия
Навальный отказался участвовать в заседании по иску к владимирской ИК-3
17:45
Происшествия
Мера пресечения подозреваемому Гудкову будет избрана 3 июня
17:44
Политика
Вопрос о пресс-конференции по итогам российско-американского саммита не решен
17:43
Политика
Козак назвал главную причину военного обострения в Донбассе
17:41
Политика
Жириновский предложил переименовать «Единую Россию»
17:35
Общество
Соглашение о сотрудничестве заключили общество «Знание» и «Россия — страна возможностей»
17:35
Общество
Министр культуры Калининградской области на полях ПМЭФ заявил о поддержке кино
17:34
Общество
Германия назвала причину отмены рейсов Lufthansa в Россию
17:34
Экономика
Белоусов прояснил задачи правительства в диалоге с металлургами
17:33
Политика
Швейцария начала аккредитацию журналистов на встречу Путина и Байдена
17:32
Общество
Главред журнала «Калашников» призвал не допустить запрета спортивной стрельбы в РФ
17:31
Армия
Постпред РФ при ООН указал на причину продолжения конфликта в Донбассе
17:29
Общество
Московские рестораторы не планируют создавать отдельные зоны для привитых от COVID-19
17:26
Политика
Законопроект о легализации каннабиса внесен на рассмотрение Верховной рады
17:25
Происшествия
Адвокат россиянина Дудникова обжаловал его задержание в Белоруссии
17:25
Армия
Израильские силовики захватили в ходе спецоперации одного из лидеров ХАМАС
17:21
ФАН-ТВ
Ицхак Герцог стал президентом Израиля. События дня
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Эмму Стоун не удивила мрачная атмосфера фильма «Круэлла»

  /   Обновлено: 02 июня 2021 17:35
Общество
Эмму Стоун не удивила мрачная атмосфера фильма «Круэлла»
Кадр из фильма «Круэлла»

Лос-Анджелес, 2 июня. Американская актриса Эмма Стоун призналась, что итоговый вариант фильма «Круэлла», в котором она сыграла главную роль, не оказался для нее сюрпризом.

Мировая премьера ленты, рассказывающей о героине-антагонисте из «101 далматинца», состоялась 18 мая. Судя по многочисленным промоматериалам, «Круэлла» получилась довольно мрачной по атмосфере и по сюжету. Однако это совсем не удивило Стоун, поскольку она была привязана к проекту четыре года.

«Я не удивилась, потому что видела все изменения, которые он претерпевал», — пояснила актриса в интервью Variety.

Лента «Круэлла» стала приквелом серии фильмов и мультфильмов «101 далматинец». Фильм рассказывает об одаренной молодой мошеннице Эстелле, живущей в Лондоне 1970-х годов. Главная героиня пытается сделать себе имя в мире моды и привлекает внимание шикарной и пугающе высокомерной баронессы фон Хельман. Студия Disney ранее представила трейлер фильма «Круэлла».

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стоун актриса круэлла
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