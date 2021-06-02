Онкологи из Екатеринбурга успешно провели операцию женщине с редкой формой рака

Екатеринбург, 2 июня. Пациентку с редким диагнозом «десмопластическая мелкокруглоклеточная опухоль брюшной полости» удалось спасти екатеринбургским хирургам.

Найти злокачественное образование получилось в ходе рядового обследования. Поставить точный диагноз женщине не могли в течение нескольких месяцев. В итоге его установили в Центре имени Н. Н. Блохина. Там врачи заявили, что такая опухоль редко встречается и сложно поддается лечению. Местные медики отказались оперировать 69-летнюю пациентку, и она вернулась в Екатеринбург проходить курс химиотерапии.

В итоге провести удаление образование согласились в СОКБ №1, но при условии, что оно перестанет расти. Для этого женщина прошла четыре курса химиотерапии, и только затем хирурги провели операцию.

«В итоге все так удачно сложилось, что мы смогли выделить и сохранить все жизненно важные структуры, после чего полностью удалили опухоль», — рассказал заведующий первым хирургическим отделением СОКБ №1 Олег Орлов.

Тюменские кардиохирурги провели сложную операцию для спасения жизни 17-летней девушки. Они удалили опухоль внутри сердца. В итоге все прошло удачно, здоровью пациентке ничего не угрожает.