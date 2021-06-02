Владимир Путин раскрыл правду о своих навыках в хоккее

Москва, 2 июня. Президент России Владимир Путин признался, что ему нравится играть в хоккей, однако он никогда не занимался этим спортом профессионально.

Российский лидер рассказал, что раньше даже не умел стоять на коньках, но потом постепенно научился держаться на льду, хотя хорошего уровня игры в хоккей, конечно, не достиг.

«Это же не то, чем я занимался с детства, как борьбой дзюдо. Я и на коньках-то никогда раньше не стоял. Но это тем не менее доставляет удовольствие», — признался Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что Путин призвал не нервировать Минфин. Также глава государства вспомнил старую русскую поговорку «Скупой платит дважды».