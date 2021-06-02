Президент РФ поручил проработать вопрос тарифов на такси при поездках с детьми

Москва, 2 июня. Вопрос тарифов на такси и другие виды транспорта при поездках с детьми необходимо проработать, заявил российский лидер Владимир Путин.

Председатель «Совета матерей» Татьяна Буцкая в ходе встречи главы РФ с представителями «Единой России» посетовала на повышенные тарифы при заказе такси с детским креслом.

Нужно проработать вопрос поездок не только на такси, но и на других видах транспорта, подчеркнул Путин. Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев отметил, что более высокая цена на поездки с детьми вызывает возмущение.

Глава РФ скорректировал решение о выплатах для семей, дети в которых пошли в первый класс. Перед началом учебного года гражданам должны начислить по 10 тыс. рублей.