Российские ученые выявили опасное воздействие коронавируса на мозг

, 2 июня. Перенесенная коронавирусная инфекция может привести к серьезному поражению головного мозга, заявили в минздраве Ульяновской области.

По данным ученых, коронавирус проникает в клетки человека с помощью рецептора АСЕ2 и вызывает воспаление. За исключением знакомых последствий в виде головокружения, нарушения вкуса и обоняния, обнаружены случаи серьезного поражения дыхательного центра в стволе головного мозга.

Среди последствий COVID-19 находится риск развития ковид-ассоциированного менингита и энцефалита, также выявлены случаи серьезного поражения головного мозга — острой некротизирующей геморрагической энцефлопатии, отметил невролог Виктор Машин.

Ученые из США выявили новый опасный для здоровья коронавирус. По мнению исследователей, именно этот вирус мог стать причиной вспышки детской пневмонии в Малайзии.