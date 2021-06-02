Оружейник Дегтярев: трагедии всегда провоцируют закручивание гаек



Поправки к закону «Об оружии» подготовили после массового убийства школьников и педагогов в казанской гимназии № 175. Депутаты Госдумы уже приняли их в первом чтении. Что это за поправки? Как они отразятся на добросовестных владельцах огнестрельного оружия и помогут ли избежать подобных трагедий? Об этом рассказал главный редактор журнала «Калашников. Оружие, боеприпасы, снаряжение» Михаил Дегтярев в ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Трагедии всегда провоцируют закручивание гаек, но касательно поправок к закону «Об оружии» было бы неправильно употреблять слово «запрет», считает Михаил Дегтярев. Он рассчитывает, что после трагедии в Казани удастся сделать то, что не получилось после событий в Керчи — ужесточить правила выдачи оружия и его владения.

«Сейчас участники оружейного рынка, сообщества ждут конкретики. Наверняка будет ужесточение в медицинской сфере, но не вижу в этом ничего трагичного. Да, это несколько усложнит жизнь, но польза будет, безусловно. Остальное — под знаком вопроса, как и инициатива, исходящая из Татарстана о введении ограничений на приобретение ружья после владения травматикой», — прокомментировал Дегтярев.

По его мнению, люди, которые выступают за тотальный запрет оружия, как правило, сами им не владеют и не разделяют его на оружие для спорта или самообороны. Спортивная стрельба в России развивается уже 25 лет, при этом та же стендовая стрельба — олимпийская дисциплина. Дегтярев отметил, что из-за тотального запрета на оружие может случиться так, что выборки спортсменов по олимпийской стрельбе не будет, поэтому такой вариант неприемлем.

«За последние 20 лет появились практическая стрельба из карабина и пистолета и «вектор спортинг», которые по массовости превосходят деятельность Стрелкового союза, курирующего олимпийцев, в десятки раз. Посыл противников оружия затрагивает интересы практической стрельбы как самой массовой, хотя ее наоборот нужно развивать. Я сторонник того, чтобы на федеральном уровне состоялась поддержка. Считаю, что стрельба не должна пострадать», — объяснил свою позицию Дегтярев.

Федеральное агентство новостей / Ольга Назаркина

Относительно ужесточения процедуры медицинского освидетельствования Дегтярев согласился, что при существующей системе возможность подлога есть. Но как ни меняй законодательство, ни один врач, если рассматривать случай в Казани, не даст 100-процентной гарантии, уверен он.

Одним из предложений стало и поднятие возрастного ценза на право владения оружием до 21 года. Эксперт отметил, что в этом случае следует исключать из правил призывников. Иначе получится, что юноши, прошедшие срочную службу до 21 года, не будут иметь навыков обращения с оружием.

«Я не имею категорических возражений по повышению ценза до 21 года. Сейчас можно говорить и о чрезмерной инфантильности молодого поколения. Сейчас у подростков навыки цифровые, а оружие — это техническое изделие. К общению с ним не все готовы, здесь много аспектов», — добавил Дегтярев.

Закон «Об оружии» принят в 1996 году. По словам эксперта, тогда он соответствовал обстановке целиком и полностью, но прошло 25 лет и он требует изменений. Не обязательно переписывать каждую букву, считает Дегтярев, однако вносить поправки с учетом реалий необходимо. При этом все должно быть проработано реальными специалистами, а не «экспертами из интернета», добавил он.