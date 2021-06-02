Италия готовится сообщить дату открытия границ для российских туристов

Москва, 2 июня. В скором времени власти Италии опубликуют дату, когда туристы из России смогут приехать на территорию республики.

Таким сообщением поделился итальянский посол в Российской Федерации Паскуале Терраччано.

Итальянский визовый центр в середине мая вновь заработал в Самаре. Ожидается, что россияне смогут пересекать границу страны в туристических целях с середины июня. Организация поездок требует разработки специального COVID-протокола. Для европейцев же такая возможность доступна с 15 мая.