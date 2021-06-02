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02 июня 17:48
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:47
Армия
Зенитчики Западного военного округа уничтожили свыше 150 мишеней на учениях в Ленобласти
17:47
США
Соединенные Штаты готовятся к сезону ураганов
17:47
Политика
Порошенко попросил американских сенаторов свести Байдена и Зеленского
17:46
Происшествия
Навальный отказался участвовать в заседании по иску к владимирской ИК-3
17:45
Происшествия
Мера пресечения подозреваемому Гудкову будет избрана 3 июня
17:44
Политика
Вопрос о пресс-конференции по итогам российско-американского саммита не решен
17:43
Политика
Козак назвал главную причину военного обострения в Донбассе
17:41
Политика
Жириновский предложил переименовать «Единую Россию»
17:35
Общество
Соглашение о сотрудничестве заключили общество «Знание» и «Россия — страна возможностей»
17:35
Общество
Министр культуры Калининградской области на полях ПМЭФ заявил о поддержке кино
17:34
Общество
Германия назвала причину отмены рейсов Lufthansa в Россию
17:34
Экономика
Белоусов прояснил задачи правительства в диалоге с металлургами
17:33
Политика
Швейцария начала аккредитацию журналистов на встречу Путина и Байдена
17:32
Общество
Главред журнала «Калашников» призвал не допустить запрета спортивной стрельбы в РФ
17:31
Армия
Постпред РФ при ООН указал на причину продолжения конфликта в Донбассе
17:29
Общество
Московские рестораторы не планируют создавать отдельные зоны для привитых от COVID-19
17:26
Политика
Законопроект о легализации каннабиса внесен на рассмотрение Верховной рады
17:25
Происшествия
Адвокат россиянина Дудникова обжаловал его задержание в Белоруссии
17:25
Армия
Израильские силовики захватили в ходе спецоперации одного из лидеров ХАМАС
17:21
ФАН-ТВ
Ицхак Герцог стал президентом Израиля. События дня
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Жители Великобритании требуют лишить принца Гарри всех титулов

Шоу-бизнес
Жители Великобритании требуют лишить принца Гарри всех титулов
Global Look Press  /  Ray Tang/ZUMAPRESS.com

Лос-Анджелес, 2 июня. Принц Гарри и его супруга Меган Маркл сильно разгневали британцев своими откровениями в интервью. По мнению жителей страны, внука королевы Елизаветы II необходимо лишь титулов.

На просторах Сети появилась петиция с требованием лишить принца Гарри всех титулов. Петицию создала автор популярных книг о королевской семье Колин Кэмпбелл. Она считает, что для Букингемского дворца это было бы спасательным выходом из череды скандалов, в которые семья оказалась втянута из-за Гарри.

«Он бы никого не унизил и всех защитил. Я думаю, это гуманный способ разрешить очень прискорбную ситуацию», — заявила писательница в интервью изданию Daily Star.

Петицию подписали уже более 45 тысяч британцев. Многие считают, что младший внук Елизаветы II и его супруга, бывшая актриса Меган Маркл наносят сильный вред имиджу страны. В комментариях жители Британии заявили, что принц Гарри не заслуживает своих титулов, которые использует только для своего обогащения. Автор петиции отметила, что лишение привилегий сыграет на руку и самому герцогу Сассекскому, ведь он тогда обретет полную свободу.

«Он будет волен делать все, что только захочет, без каких-либо последствий и вреда для британской монархии, британской нации, британского народа и себя самого», — цитирует слова писательницы «Пятый канал».

После так называемого «мегзита» принц Гарри нашел поддержку в лице американцев. Однако и эту аудиторию он может потерять, если не будет следить за своими заявлениями в интервью.

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Все новости / Шоу-бизнес / Жители Великобритании требуют лишить принца Гарри всех титулов
Елизавета II принц гарри королевская семья меган маркл
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