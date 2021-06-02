Жители Великобритании требуют лишить принца Гарри всех титулов

Лос-Анджелес, 2 июня. Принц Гарри и его супруга Меган Маркл сильно разгневали британцев своими откровениями в интервью. По мнению жителей страны, внука королевы Елизаветы II необходимо лишь титулов.

На просторах Сети появилась петиция с требованием лишить принца Гарри всех титулов. Петицию создала автор популярных книг о королевской семье Колин Кэмпбелл. Она считает, что для Букингемского дворца это было бы спасательным выходом из череды скандалов, в которые семья оказалась втянута из-за Гарри.

«Он бы никого не унизил и всех защитил. Я думаю, это гуманный способ разрешить очень прискорбную ситуацию», — заявила писательница в интервью изданию Daily Star.

Петицию подписали уже более 45 тысяч британцев. Многие считают, что младший внук Елизаветы II и его супруга, бывшая актриса Меган Маркл наносят сильный вред имиджу страны. В комментариях жители Британии заявили, что принц Гарри не заслуживает своих титулов, которые использует только для своего обогащения. Автор петиции отметила, что лишение привилегий сыграет на руку и самому герцогу Сассекскому, ведь он тогда обретет полную свободу.

«Он будет волен делать все, что только захочет, без каких-либо последствий и вреда для британской монархии, британской нации, британского народа и себя самого», — цитирует слова писательницы «Пятый канал».

После так называемого «мегзита» принц Гарри нашел поддержку в лице американцев. Однако и эту аудиторию он может потерять, если не будет следить за своими заявлениями в интервью.