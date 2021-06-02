Путин поддержал идею о депутатской отчетности перед избирателями

Москва, 2 июня. Президент России Владимир Путин поддержал идею, которая предусматривает предоставление депутатских отчетов избирателям.

Глава государства проводит совещание с руководством «Единой России» и участниками предварительного голосования партии. По словам российского лидера, представители депутатского корпуса должны осознавать, чем живет их страна и перед какими вызовами стоит Россия.

Владимир Путин также посоветовал победителям праймериз ЕР проанализировать свои возможности перед тем, как давать людям обещания. Сейчас депутатскому корпусу нужны «люди от земли», добавил президент.