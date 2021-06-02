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02 июня 17:48
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:47
Армия
Зенитчики Западного военного округа уничтожили свыше 150 мишеней на учениях в Ленобласти
17:47
США
Соединенные Штаты готовятся к сезону ураганов
17:47
Политика
Порошенко попросил американских сенаторов свести Байдена и Зеленского
17:46
Происшествия
Навальный отказался участвовать в заседании по иску к владимирской ИК-3
17:45
Происшествия
Мера пресечения подозреваемому Гудкову будет избрана 3 июня
17:44
Политика
Вопрос о пресс-конференции по итогам российско-американского саммита не решен
17:43
Политика
Козак назвал главную причину военного обострения в Донбассе
17:41
Политика
Жириновский предложил переименовать «Единую Россию»
17:35
Общество
Соглашение о сотрудничестве заключили общество «Знание» и «Россия — страна возможностей»
17:35
Общество
Министр культуры Калининградской области на полях ПМЭФ заявил о поддержке кино
17:34
Общество
Германия назвала причину отмены рейсов Lufthansa в Россию
17:34
Экономика
Белоусов прояснил задачи правительства в диалоге с металлургами
17:33
Политика
Швейцария начала аккредитацию журналистов на встречу Путина и Байдена
17:32
Общество
Главред журнала «Калашников» призвал не допустить запрета спортивной стрельбы в РФ
17:31
Армия
Постпред РФ при ООН указал на причину продолжения конфликта в Донбассе
17:29
Общество
Московские рестораторы не планируют создавать отдельные зоны для привитых от COVID-19
17:26
Политика
Законопроект о легализации каннабиса внесен на рассмотрение Верховной рады
17:25
Происшествия
Адвокат россиянина Дудникова обжаловал его задержание в Белоруссии
17:25
Армия
Израильские силовики захватили в ходе спецоперации одного из лидеров ХАМАС
17:21
ФАН-ТВ
Ицхак Герцог стал президентом Израиля. События дня
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Путин поддержал идею о депутатской отчетности перед избирателями

Политика
Путин поддержал идею о депутатской отчетности перед избирателями
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 2 июня. Президент России Владимир Путин поддержал идею, которая предусматривает предоставление депутатских отчетов избирателям.

Глава государства проводит совещание с руководством «Единой России» и участниками предварительного голосования партии. По словам российского лидера, представители депутатского корпуса должны осознавать, чем живет их страна и перед какими вызовами стоит Россия.

Владимир Путин также посоветовал победителям праймериз ЕР проанализировать свои возможности перед тем, как давать людям обещания. Сейчас депутатскому корпусу нужны «люди от земли», добавил президент.

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Все новости / Политика / Путин поддержал идею о депутатской отчетности перед избирателями
путин единая россия праймериз
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