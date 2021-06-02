Израильские силовики захватили в ходе спецоперации одного из лидеров ХАМАС

Тель-Авив, 2 июня. Израильские силы безопасности сообщили о задержании высокопоставленного члена палестинского движения ХАМАС Джамаля аль-Тавиля в ходе спецоперации в городе Рамалла.

Аль-Тавиль был арестован в среду в ходе операции на Западном берегу реки Иордан, как сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). В задержании палестинского бойца принимали участие спецназ и спецслужбы.

«Ночью израильские силы безопасности задержали высокопоставленного террориста ХАМАС Джамаля аль-Тавиля в Рамалле в ходе совместной операции армейского подразделения «Дувдеван» и Службы общей безопасности Израиля», — говорится в сообщении.

По информации израильской разведки, аль-Тавиль активно содействовал ХАМАС в организации беспорядков в Рамалле и подстрекал палестинцев к насильственным действиям в отношении израильтян.

В апреле Юридический центр по правам арабских меньшинств в Израиле «Адалах» опротестовал решение полиции о создании тайных подразделений для секретных операций в арабских общинах. Правозащитники назвали это решение оскорбительным для палестинского народа, проживающего в стране.