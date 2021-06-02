Саратовский прокурор встретился с работниками предприятия, которым не платят зарплату

Саратов, 2 июня. Прокурор Саратовской области провел встречу с работниками так называемого «проблемного предприятия». У организации многомиллионные долги по зарплате перед сотрудниками.

На конец марта нынешнего года сумма задолженности составляла 28 миллионов рублей. На предприятии по проектированию и производству оборудования для металлургических и нефтехимических заводов работают 187 человек.

Помимо прокурора, к трудовому коллективу приехал региональный министр промышленности. Сотрудник надзорного ведомства рассказал трудящимся о мерах, принятых со стороны прокуратуры и проконсультировал работников относительно защиты их прав. Затем прокурор, министр и руководство предприятия рассмотрели варианты вывода организации из кризиса, также поднимался вопрос и с поиском инвестора.

В Краснодарском крае правоохранители защитили интересы работников производственной компании. По вине директора людям не платили зарплату в полном объеме. Сумма долга составляла 1,3 миллиона рублей, сообщал ФАН.