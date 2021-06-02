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02 июня 17:48
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:47
Зенитчики Западного военного округа уничтожили свыше 150 мишеней на учениях в Ленобласти
17:47
США
Соединенные Штаты готовятся к сезону ураганов
17:47
Политика
Порошенко попросил американских сенаторов свести Байдена и Зеленского
17:46
Происшествия
Навальный отказался участвовать в заседании по иску к владимирской ИК-3
17:45
Происшествия
Мера пресечения подозреваемому Гудкову будет избрана 3 июня
17:44
Политика
Вопрос о пресс-конференции по итогам российско-американского саммита не решен
17:43
Политика
Козак назвал главную причину военного обострения в Донбассе
17:41
Политика
Жириновский предложил переименовать «Единую Россию»
17:35
Общество
Соглашение о сотрудничестве заключили общество «Знание» и «Россия — страна возможностей»
17:35
Общество
Министр культуры Калининградской области на полях ПМЭФ заявил о поддержке кино
17:34
Общество
Германия назвала причину отмены рейсов Lufthansa в Россию
17:34
Экономика
Белоусов прояснил задачи правительства в диалоге с металлургами
17:33
Политика
Швейцария начала аккредитацию журналистов на встречу Путина и Байдена
17:32
Общество
Главред журнала «Калашников» призвал не допустить запрета спортивной стрельбы в РФ
17:31
Армия
Постпред РФ при ООН указал на причину продолжения конфликта в Донбассе
17:29
Общество
Московские рестораторы не планируют создавать отдельные зоны для привитых от COVID-19
17:26
Политика
Законопроект о легализации каннабиса внесен на рассмотрение Верховной рады
17:25
Происшествия
Адвокат россиянина Дудникова обжаловал его задержание в Белоруссии
17:25
Армия
Израильские силовики захватили в ходе спецоперации одного из лидеров ХАМАС
17:21
ФАН-ТВ
Ицхак Герцог стал президентом Израиля. События дня
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Саратовский прокурор встретился с работниками предприятия, которым не платят зарплату

Происшествия
Саратовский прокурор встретился с работниками предприятия, которым не платят зарплату
pixabay.com

Саратов, 2 июня. Прокурор Саратовской области провел встречу с работниками так называемого «проблемного предприятия». У организации многомиллионные долги по зарплате перед сотрудниками.

На конец марта нынешнего года сумма задолженности составляла 28 миллионов рублей. На предприятии по проектированию и производству оборудования для металлургических и нефтехимических заводов работают 187 человек.

Помимо прокурора, к трудовому коллективу приехал региональный министр промышленности. Сотрудник надзорного ведомства рассказал трудящимся о мерах, принятых со стороны прокуратуры и проконсультировал работников относительно защиты их прав. Затем прокурор, министр и руководство предприятия рассмотрели варианты вывода организации из кризиса, также поднимался вопрос и с поиском инвестора.

В Краснодарском крае правоохранители защитили интересы работников производственной компании. По вине директора людям не платили зарплату в полном объеме. Сумма долга составляла 1,3 миллиона рублей, сообщал ФАН.

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Все новости / Происшествия / Саратовский прокурор встретился с работниками предприятия, которым не платят зарплату
зарплата долг прокурор
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