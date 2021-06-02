Пашинян заявил о необходимости вывода азербайджанских войск из Армении

Брюссель, 2 июня. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян провел в Брюсселе переговоры с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

Согласно сообщению пресс-службы главы армянского правительства, в ходе переговоров с чиновником ЕС Пашинян подчеркнул важность полного прекращения азербайджанского военного присутствия на территории Армении.

«Пашинян подчеркнул необходимость вывода представителей ВС Азербайджана с суверенной территории Армении», — сообщила пресс-служба главы армянского правительства.

Также стало известно, что Пашинян ознакомил Мишеля с усилиями Еревана по дипломатическому выходу из кризиса на границе Армении и Азербайджана.

Ранее сообщалось, что и. о. премьер-министра Армении ожидает визита французского президента Эммануэля Макрона в свою страну.