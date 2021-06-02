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02 июня 17:48
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:47
Зенитчики Западного военного округа уничтожили свыше 150 мишеней на учениях в Ленобласти
17:47
США
Соединенные Штаты готовятся к сезону ураганов
17:47
Политика
Порошенко попросил американских сенаторов свести Байдена и Зеленского
17:46
Происшествия
Навальный отказался участвовать в заседании по иску к владимирской ИК-3
17:45
Происшествия
Мера пресечения подозреваемому Гудкову будет избрана 3 июня
17:44
Политика
Вопрос о пресс-конференции по итогам российско-американского саммита не решен
17:43
Политика
Козак назвал главную причину военного обострения в Донбассе
17:41
Политика
Жириновский предложил переименовать «Единую Россию»
17:35
Общество
Соглашение о сотрудничестве заключили общество «Знание» и «Россия — страна возможностей»
17:35
Общество
Министр культуры Калининградской области на полях ПМЭФ заявил о поддержке кино
17:34
Общество
Германия назвала причину отмены рейсов Lufthansa в Россию
17:34
Экономика
Белоусов прояснил задачи правительства в диалоге с металлургами
17:33
Политика
Швейцария начала аккредитацию журналистов на встречу Путина и Байдена
17:32
Общество
Главред журнала «Калашников» призвал не допустить запрета спортивной стрельбы в РФ
17:31
Армия
Постпред РФ при ООН указал на причину продолжения конфликта в Донбассе
17:29
Общество
Московские рестораторы не планируют создавать отдельные зоны для привитых от COVID-19
17:26
Политика
Законопроект о легализации каннабиса внесен на рассмотрение Верховной рады
17:25
Происшествия
Адвокат россиянина Дудникова обжаловал его задержание в Белоруссии
17:25
Армия
Израильские силовики захватили в ходе спецоперации одного из лидеров ХАМАС
17:21
ФАН-ТВ
Ицхак Герцог стал президентом Израиля. События дня
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Михаил Дегтярев рассказал о главной проблеме систем персонификации на оружии

Общество
Михаил Дегтярев рассказал о главной проблеме систем персонификации на оружии
Федеральное агентство новостей  / 

О проблеме систем персонификации на оружии рассказал главный редактор журнала «КАЛАШНИКОВ. Оружие, боеприпасы, снаряжение» Михаил Дегтярев на брифинге ФАН и Медиагруппы «Патриот» на тему «Запрещать ли россиянам оружие, охоту и спортивную стрельбу?».

По мнению эксперта, даже самые современные технологии не способны помочь избежать преступлений с использованием оружия.

«Для того чтобы произвести эффективный выстрел, даже прицельное приспособление не всегда нужно. Необходимы ствол, патрон и ударник. Больше ничего. Все остальные системы на оружии — механическом или электронно-механическом — всегда могут быть отключены», — сказал специалист.

Михаил Дегтярев рассказал о некоторых разработках, призванных не допустить трагических случайностей.

«Идея внедрения в оружие систем персонификации или разрешения на выстрел с привязкой к географическому, пространственному положению стрелка существуют. В нашей стране первый пример такой системы был предложен Ижевским механическим заводом более 20 лет назад. Разработка представляла собой перстень. При правильном охвате оружия он вступал в контакт с электронной схемой пистолета и разблокировывал ударно-спусковой механизм. Очень далеко продвинулась итальянская компания Beretta, которая интегрировала подобные системы в инфраструктуру обеспечения безопасности полицейского оружия», — сообщил собеседник.

Михаил Дегтярев рассказал о главной проблеме систем персонификации на оружии
Prt Scr youtube.com  / 

В завершение он добавил, что, к сожалению, в конечном счете все всегда сводится к человеческому фактору.

«Это направление развивается, но оно не решает проблемы случайного выстрела. Если вокруг нас будет больше оружия, участятся инциденты. Это как с автомобилями. Не нужно думать, что за последние годы общество ушло вперед по культуре обращения с оружием. Моя оценка — нет», — подытожил главный редактор журнала «КАЛАШНИКОВ. Оружие, боеприпасы, снаряжение».

Ранее ФАН сообщал, что расклейщик интимных объявлений выстрелил в петербуржца после замечания. Нарушителем оказался 28-летний житель Фрунзенского района. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Все новости / Общество / Михаил Дегтярев рассказал о главной проблеме систем персонификации на оружии
оружие дегтярев медиагруппа патриот
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