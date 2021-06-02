Михаил Дегтярев рассказал о главной проблеме систем персонификации на оружии

О проблеме систем персонификации на оружии рассказал главный редактор журнала «КАЛАШНИКОВ. Оружие, боеприпасы, снаряжение» Михаил Дегтярев на брифинге ФАН и Медиагруппы «Патриот» на тему «Запрещать ли россиянам оружие, охоту и спортивную стрельбу?».

По мнению эксперта, даже самые современные технологии не способны помочь избежать преступлений с использованием оружия.

«Для того чтобы произвести эффективный выстрел, даже прицельное приспособление не всегда нужно. Необходимы ствол, патрон и ударник. Больше ничего. Все остальные системы на оружии — механическом или электронно-механическом — всегда могут быть отключены», — сказал специалист.

Михаил Дегтярев рассказал о некоторых разработках, призванных не допустить трагических случайностей.

«Идея внедрения в оружие систем персонификации или разрешения на выстрел с привязкой к географическому, пространственному положению стрелка существуют. В нашей стране первый пример такой системы был предложен Ижевским механическим заводом более 20 лет назад. Разработка представляла собой перстень. При правильном охвате оружия он вступал в контакт с электронной схемой пистолета и разблокировывал ударно-спусковой механизм. Очень далеко продвинулась итальянская компания Beretta, которая интегрировала подобные системы в инфраструктуру обеспечения безопасности полицейского оружия», — сообщил собеседник.

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В завершение он добавил, что, к сожалению, в конечном счете все всегда сводится к человеческому фактору.

«Это направление развивается, но оно не решает проблемы случайного выстрела. Если вокруг нас будет больше оружия, участятся инциденты. Это как с автомобилями. Не нужно думать, что за последние годы общество ушло вперед по культуре обращения с оружием. Моя оценка — нет», — подытожил главный редактор журнала «КАЛАШНИКОВ. Оружие, боеприпасы, снаряжение».

Ранее ФАН сообщал, что расклейщик интимных объявлений выстрелил в петербуржца после замечания. Нарушителем оказался 28-летний житель Фрунзенского района. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.