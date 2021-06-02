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02 июня 17:47
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:47
Зенитчики Западного военного округа уничтожили свыше 150 мишеней на учениях в Ленобласти
17:47
США
Соединенные Штаты готовятся к сезону ураганов
17:47
Политика
Порошенко попросил американских сенаторов свести Байдена и Зеленского
17:46
Происшествия
Навальный отказался участвовать в заседании по иску к владимирской ИК-3
17:45
Происшествия
Мера пресечения подозреваемому Гудкову будет избрана 3 июня
17:44
Политика
Вопрос о пресс-конференции по итогам российско-американского саммита не решен
17:43
Политика
Козак назвал главную причину военного обострения в Донбассе
17:41
Политика
Жириновский предложил переименовать «Единую Россию»
17:35
Общество
Соглашение о сотрудничестве заключили общество «Знание» и «Россия — страна возможностей»
17:35
Общество
Министр культуры Калининградской области на полях ПМЭФ заявил о поддержке кино
17:34
Общество
Германия назвала причину отмены рейсов Lufthansa в Россию
17:34
Экономика
Белоусов прояснил задачи правительства в диалоге с металлургами
17:33
Политика
Швейцария начала аккредитацию журналистов на встречу Путина и Байдена
17:32
Общество
Главред журнала «Калашников» призвал не допустить запрета спортивной стрельбы в РФ
17:31
Армия
Постпред РФ при ООН указал на причину продолжения конфликта в Донбассе
17:29
Общество
Московские рестораторы не планируют создавать отдельные зоны для привитых от COVID-19
17:26
Политика
Законопроект о легализации каннабиса внесен на рассмотрение Верховной рады
17:25
Происшествия
Адвокат россиянина Дудникова обжаловал его задержание в Белоруссии
17:25
Армия
Израильские силовики захватили в ходе спецоперации одного из лидеров ХАМАС
17:21
ФАН-ТВ
Ицхак Герцог стал президентом Израиля. События дня
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Матвиенко раскритиковала законопроект Зеленского о коренных народах Украины

Политика
Матвиенко раскритиковала законопроект Зеленского о коренных народах Украины
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 2 июня. Законопроект о коренных народах является насильственной и неприкрытой украинизацией, заявила 2 июня в ходе заседания председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

Инициатива, проявленная президентом Украины Владимиром Зеленским, предполагает наделение коренных народов страны особыми правами. В такой список не попали русские, молдаване, белорусы. По словам Матвиенко, на предложение главы государства должны были отреагировать международные организации. Однако этого не случилось.

Политик охарактеризовала проект как «циничный нацизм» и сказала, что Россия не может оставаться в стороне. Матвиенко поручила сенаторам подготовить обращение во все международные организации.

Ранее журналист Владимир Скачко рассказал, что навязывание украинского языка способствует увеличению неграмотного населения. По словам эксперта, жители страны коммуницируют на симбиозе русского и украинского языков.

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Все новости / Политика / Матвиенко раскритиковала законопроект Зеленского о коренных народах Украины
украина зеленский матвиенко совфед
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