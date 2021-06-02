Матвиенко раскритиковала законопроект Зеленского о коренных народах Украины

Москва, 2 июня. Законопроект о коренных народах является насильственной и неприкрытой украинизацией, заявила 2 июня в ходе заседания председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

Инициатива, проявленная президентом Украины Владимиром Зеленским, предполагает наделение коренных народов страны особыми правами. В такой список не попали русские, молдаване, белорусы. По словам Матвиенко, на предложение главы государства должны были отреагировать международные организации. Однако этого не случилось.

Политик охарактеризовала проект как «циничный нацизм» и сказала, что Россия не может оставаться в стороне. Матвиенко поручила сенаторам подготовить обращение во все международные организации.

Ранее журналист Владимир Скачко рассказал, что навязывание украинского языка способствует увеличению неграмотного населения. По словам эксперта, жители страны коммуницируют на симбиозе русского и украинского языков.