Путин дал рекомендации победителям праймериз «Единой России»

Москва, 2 июня. Кандидаты, победившие на праймериз «Единой России», должны для начала убедиться в выполнимости данных обещаний. Об этом заявил глава государства Владимир Путин.

Перед тем как давать гарантии гражданам, необходимо быть уверенным в осуществлении взятых на себя обязательств. В рядах депутатов не хватает «людей от земли», которые понимают и на опыте знают, чем живет Россия. Представители такой категории в полной мере осознают стоящие перед государством цели и задачи, отметил Путин.

Ранее председатель «Единой России» Дмитрий Медведев предложил президенту принять участие в предвыборном съезде партии. Встречу планируется провести 19 июня.