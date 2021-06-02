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02 июня 17:47
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:45
Происшествия
Мера пресечения подозреваемому Гудкову будет избрана 3 июня
17:44
Политика
Вопрос о пресс-конференции по итогам российско-американского саммита не решен
17:43
Политика
Козак назвал главную причину военного обострения в Донбассе
17:41
Политика
Жириновский предложил переименовать «Единую Россию»
17:39
Политика
Порошенко попросил американских сенаторов свести Байдена и Зеленского
17:36
Происшествия
Навальный отказался участвовать в заседании по иску к владимирской ИК-3
17:35
Общество
Соглашение о сотрудничестве заключили общество «Знание» и «Россия — страна возможностей»
17:35
Общество
Министр культуры Калининградской области на полях ПМЭФ заявил о поддержке кино
17:34
Общество
Германия назвала причину отмены рейсов Lufthansa в Россию
17:34
Экономика
Белоусов прояснил задачи правительства в диалоге с металлургами
17:33
Политика
Швейцария начала аккредитацию журналистов на встречу Путина и Байдена
17:32
Общество
Главред журнала «Калашников» призвал не допустить запрета спортивной стрельбы в РФ
17:31
Армия
Постпред РФ при ООН указал на причину продолжения конфликта в Донбассе
17:29
Общество
Московские рестораторы не планируют создавать отдельные зоны для привитых от COVID-19
17:26
Политика
Законопроект о легализации каннабиса внесен на рассмотрение Верховной рады
17:25
Происшествия
Адвокат россиянина Дудникова обжаловал его задержание в Белоруссии
17:25
Армия
Израильские силовики захватили в ходе спецоперации одного из лидеров ХАМАС
17:21
ФАН-ТВ
Ицхак Герцог стал президентом Израиля. События дня
17:21
Общество
Трутнев остался недоволен ходом строительства погранперехода в Приморье
17:20
Общество
Кремль не стал комментировать статью Times о смертности на фоне COVID-19 в России
Все новости

Ицхак Герцог стал президентом Израиля. События дня

ФАН-ТВ
Ицхак Герцог стал президентом Израиля. События дня
Global Look Press  /  Roni Schutzer-Jinipix/Xinhua

Парламент Израиля избрал Ицхака Герцога президентом страны

Парламент Израиля большинством голосов поддержал кандидатуру Ицхака Герцога на пост президента страны. Нового главу государства поддержали 87 депутатов Кнессета из 120. 60-летний израильтянин в молодости служил в военной разведке Израиля, а затем работал секретарем в левоцентристском правительстве премьера Эхуда Барака. В 2003 году Ицхака Герцога избрали в Кнессет, а 2018 году он стал главой Еврейского агентства «Сохнут». Инаугурация 11-го израильского лидера состоится 9 июля. Президент в Израиле исполняет, главным образом, представительские функции, его избирает Кнессет на семь лет.

Путин призвал развивать инфраструктуру туризма на Дальнем Востоке

Ицхак Герцог стал президентом Израиля. События дня
kremlin.ru  / Администрация президента России

Правительству России необходимо четко следовать плану, тогда развитие туризма на Дальнем Востоке сможет выйти на новый уровень, заявил президент России Владимир Путин во время совещания с Правительством РФ. По словам российского лидера, в модернизацию туризма, в частности, на Камчатке, необходимо вкладываться с умом — то есть «постепенно и аккуратно». В ходе встречи Путин указал на первоочередные проблемы Дальнего Востока. К ним относится инфраструктура региона, которая требует финансовых вложений.

Зона платной парковки в центре Петербурга расширится

Ицхак Герцог стал президентом Израиля. События дня
Невские Новости  / 

В Петербурге заключили контракт на проектирование расширения зоны платной парковки. Нововведение коснется Центрального и Адмиралтейского районов. Экспертам предстоит до конца этого месяца рассчитать подготовить документацию для 71 улицы Центрального района, в том числе Невского проспекта, Воскресенской и Синопской набережных, а также набережной реки Фонтанки. Также подрядчик до конца года спроектирует платную зону парковки на 153 улицах Адмиралтейского района и еще 112 улицах Центрального района. Реализация проекта намечена на следующий год.

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Все новости / ФАН-ТВ / Ицхак Герцог стал президентом Израиля. События дня
путин израиль петербург парковка дальний восток внутренний туризм кнессет ицхак герцог
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