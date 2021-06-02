Ицхак Герцог стал президентом Израиля. События дня

Парламент Израиля избрал Ицхака Герцога президентом страны Парламент Израиля большинством голосов поддержал кандидатуру Ицхака Герцога на пост президента страны. Нового главу государства поддержали 87 депутатов Кнессета из 120. 60-летний израильтянин в молодости служил в военной разведке Израиля, а затем работал секретарем в левоцентристском правительстве премьера Эхуда Барака. В 2003 году Ицхака Герцога избрали в Кнессет, а 2018 году он стал главой Еврейского агентства «Сохнут». Инаугурация 11-го израильского лидера состоится 9 июля. Президент в Израиле исполняет, главным образом, представительские функции, его избирает Кнессет на семь лет.

Путин призвал развивать инфраструктуру туризма на Дальнем Востоке kremlin.ru / Администрация президента России Правительству России необходимо четко следовать плану, тогда развитие туризма на Дальнем Востоке сможет выйти на новый уровень, заявил президент России Владимир Путин во время совещания с Правительством РФ. По словам российского лидера, в модернизацию туризма, в частности, на Камчатке, необходимо вкладываться с умом — то есть «постепенно и аккуратно». В ходе встречи Путин указал на первоочередные проблемы Дальнего Востока. К ним относится инфраструктура региона, которая требует финансовых вложений.