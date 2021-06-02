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02 июня 17:47
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:45
Происшествия
Мера пресечения подозреваемому Гудкову будет избрана 3 июня
17:44
Политика
Вопрос о пресс-конференции по итогам российско-американского саммита не решен
17:43
Политика
Козак назвал главную причину военного обострения в Донбассе
17:41
Политика
Жириновский предложил переименовать «Единую Россию»
17:39
Политика
Порошенко попросил американских сенаторов свести Байдена и Зеленского
17:36
Происшествия
Навальный отказался участвовать в заседании по иску к владимирской ИК-3
17:35
Общество
Соглашение о сотрудничестве заключили общество «Знание» и «Россия — страна возможностей»
17:35
Общество
Министр культуры Калининградской области на полях ПМЭФ заявил о поддержке кино
17:34
Общество
Германия назвала причину отмены рейсов Lufthansa в Россию
17:34
Экономика
Белоусов прояснил задачи правительства в диалоге с металлургами
17:33
Политика
Швейцария начала аккредитацию журналистов на встречу Путина и Байдена
17:32
Общество
Главред журнала «Калашников» призвал не допустить запрета спортивной стрельбы в РФ
17:31
Армия
Постпред РФ при ООН указал на причину продолжения конфликта в Донбассе
17:29
Общество
Московские рестораторы не планируют создавать отдельные зоны для привитых от COVID-19
17:26
Политика
Законопроект о легализации каннабиса внесен на рассмотрение Верховной рады
17:25
Происшествия
Адвокат россиянина Дудникова обжаловал его задержание в Белоруссии
17:25
Армия
Израильские силовики захватили в ходе спецоперации одного из лидеров ХАМАС
17:21
ФАН-ТВ
Ицхак Герцог стал президентом Израиля. События дня
17:21
Общество
Трутнев остался недоволен ходом строительства погранперехода в Приморье
17:20
Общество
Кремль не стал комментировать статью Times о смертности на фоне COVID-19 в России
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Mirror включил форму сборной России в топ-3 самых красивых на Евро-2020

Спорт
Mirror включил форму сборной России в топ-3 самых красивых на Евро-2020
rfs.ru  /  Российский футбольный союз

Лондон, 2 июня. Журналисты британского таблоида Mirror признали гостевую форму сборной России по футболу одной из самых красивых на чемпионате Европы.

Рейтинг лучших экипировок сборных, которые примут участие в предстоящем континентальном первенстве, составили журналисты британского издания Mirror. Гостевая форма российской команды была признана второй по красоте. Лидером рейтинга стала домашняя футболка сборной Италии. Выездная форма Швеции расположилась на третьем месте.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля. В турнире примут участие национальные сборные 24 стран. Действующим победителем турнира является команда Португалии.

Ранее сборную России включили в список «темных лошадок» предстоящего Евро-2020. Команда Станислава Черчесова выступит на турнире в группе B.

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рейтинг сборная россии форма евро-2020 mirror
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