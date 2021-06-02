Mirror включил форму сборной России в топ-3 самых красивых на Евро-2020

Лондон, 2 июня. Журналисты британского таблоида Mirror признали гостевую форму сборной России по футболу одной из самых красивых на чемпионате Европы.

Рейтинг лучших экипировок сборных, которые примут участие в предстоящем континентальном первенстве, составили журналисты британского издания Mirror. Гостевая форма российской команды была признана второй по красоте. Лидером рейтинга стала домашняя футболка сборной Италии. Выездная форма Швеции расположилась на третьем месте.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля. В турнире примут участие национальные сборные 24 стран. Действующим победителем турнира является команда Португалии.

Ранее сборную России включили в список «темных лошадок» предстоящего Евро-2020. Команда Станислава Черчесова выступит на турнире в группе B.