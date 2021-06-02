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02 июня 17:47
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:45
Происшествия
Мера пресечения подозреваемому Гудкову будет избрана 3 июня
17:44
Политика
Вопрос о пресс-конференции по итогам российско-американского саммита не решен
17:43
Политика
Козак назвал главную причину военного обострения в Донбассе
17:41
Политика
Жириновский предложил переименовать «Единую Россию»
17:39
Политика
Порошенко попросил американских сенаторов свести Байдена и Зеленского
17:36
Происшествия
Навальный отказался участвовать в заседании по иску к владимирской ИК-3
17:35
Общество
Соглашение о сотрудничестве заключили общество «Знание» и «Россия — страна возможностей»
17:35
Общество
Министр культуры Калининградской области на полях ПМЭФ заявил о поддержке кино
17:34
Общество
Германия назвала причину отмены рейсов Lufthansa в Россию
17:34
Экономика
Белоусов прояснил задачи правительства в диалоге с металлургами
17:33
Политика
Швейцария начала аккредитацию журналистов на встречу Путина и Байдена
17:32
Общество
Главред журнала «Калашников» призвал не допустить запрета спортивной стрельбы в РФ
17:31
Армия
Постпред РФ при ООН указал на причину продолжения конфликта в Донбассе
17:29
Общество
Московские рестораторы не планируют создавать отдельные зоны для привитых от COVID-19
17:26
Политика
Законопроект о легализации каннабиса внесен на рассмотрение Верховной рады
17:25
Происшествия
Адвокат россиянина Дудникова обжаловал его задержание в Белоруссии
17:25
Армия
Израильские силовики захватили в ходе спецоперации одного из лидеров ХАМАС
17:21
ФАН-ТВ
Ицхак Герцог стал президентом Израиля. События дня
17:21
Общество
Трутнев остался недоволен ходом строительства погранперехода в Приморье
17:20
Общество
Кремль не стал комментировать статью Times о смертности на фоне COVID-19 в России
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В Тверской области пенсионерка погибла в ДТП по вине пьяного водителя

  /   Обновлено: 02 июня 2021 17:05
Происшествия
В Тверской области пенсионерка погибла в ДТП по вине пьяного водителя
monchegorsk.gov-murman.ru

Тверь, 2 июня. Смертельная авария произошла на 359-м км трассы М-10 «Россия». Большегруз остановился на запрещающий сигнал светофора, когда в него на большой скорости врезался Peugeot Partner.

В ДТП 67-летняя пассажирка иномарки получила травмы различной степени тяжести. Она скончалась при транспортировке в Вышневолоцкую центральную районную больницу.

Экспертиза показала, что водитель легковушки находился в состоянии алкогольного опьянения. У него отсутствовал полис ОСАГО. Ни виновник ДТП, ни скончавшаяся пассажирка не были пристегнуты ремнями безопасности, сообщает УГИБДД по региону.

Пьяный водитель устроил лобовое ДТП на трассе под Тверью, сообщал ФАН. Один человек скончался на месте.

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дтп авария тверская область пьяный водитель
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