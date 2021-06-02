В Тверской области пенсионерка погибла в ДТП по вине пьяного водителя

Тверь, 2 июня. Смертельная авария произошла на 359-м км трассы М-10 «Россия». Большегруз остановился на запрещающий сигнал светофора, когда в него на большой скорости врезался Peugeot Partner.

В ДТП 67-летняя пассажирка иномарки получила травмы различной степени тяжести. Она скончалась при транспортировке в Вышневолоцкую центральную районную больницу.

Экспертиза показала, что водитель легковушки находился в состоянии алкогольного опьянения. У него отсутствовал полис ОСАГО. Ни виновник ДТП, ни скончавшаяся пассажирка не были пристегнуты ремнями безопасности, сообщает УГИБДД по региону.

Пьяный водитель устроил лобовое ДТП на трассе под Тверью, сообщал ФАН. Один человек скончался на месте.