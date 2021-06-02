Врач рассказал, как сердечникам могут навредить жаркие дни

Все с нетерпением ждали жаркие летние дни, но рад им далеко не каждый. Люди, имеющие сердечно-сосудистые заболевания, в это время становятся уязвимы как никогда. Врач-кардиолог Павел Хорошев в беседе с ФАН дал несколько советов, которые помогут людям с этими заболеваниями в жаркий день не оказаться на больничной койке.

«Опасности, с которыми может встретиться человек с сердечно-сосудистыми заболеваниями, — это затруднение охлаждения головного мозга, дегидратация (патология, связанная с острым недостатком жидкости в организме. — Прим. ФАН), потеря электролитов (калий, натрий, магний)», — рассказал собеседник агентства.

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Людям с такими заболеваниями можно выезжать в жаркие страны этим летом, отметил Хорошев, но при условии соблюдения всех рекомендаций врачей.

«Нельзя находиться на солнце с 12:00 до 16:00. Также нельзя пить менее 2,5 литров воды, если это не противопоказано в связи с состоянием человека. Нельзя пренебрегать минеральными препаратами типа «Аспаркама», если это также не противопоказано врачом, у которого вы наблюдаетесь», — объяснил кардиолог.

Павел Хорошев отметил, что при путешествии в жаркую страну или город необходимо соблюдать традиции жителей, которые пьют много воды и едят много морепродуктов и фруктов.

В жаркие дни необходимо пить воду и минералы, также рекомендуется отдыхать вне солнечных лучей в указанное время.

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