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02 июня 20:48
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новостей
20:45
Политика
Зеленский назвал сумму ущерба для Украины после запуска «Северного потока — 2»
20:45
Общество
Подготовка к военной реконструкции сражений Крымской войны прошла под Севастополем
20:45
Спорт
Фанатов допустят на матчи Евро-2020 в Петербурге без прививки от коронавируса
20:44
Общество
В Крыму началось строительство Университета креативных индустрий
20:44
Политика
Владимиру Путину предложили сыграть в хоккей с командой «Енисейская Сибирь»
20:43
ЦАР
Чадские наемники обслуживают интересы боевиков в ЦАР и минируют дороги республики
20:42
ФАН-ТВ
«Зона Протасевича». Арест экс-главреда Nexta
20:40
Латинская Америка
Феминистки осудили кандидата в президенты Перу из-за заявлений о фемицидах
20:38
Спорт
Первый канал покажет два матча групповой стадии Евро-2020 с участием сборной России
20:38
Политика
Украинский депутат не смогла ответить на вопрос о количестве стран в НАТО
20:31
Общество
Фильм «Турист» назвали подлинным рассказом о русских героях
20:28
Общество
«Петербургу необходима транспортная оптимизация»: зампред ЗакСа заявил о важности ТПУ
20:28
Армия
В МИД РФ сообщили о возможном выводе войск США из Афганистана раньше сентября
20:25
Общество
Сергей Шнуров рассказал о своем отношении к конкурсу «Евровидение»
20:25
Экономика
На ПМЭФ-21 прошла сессия «Женщины и инновации»
20:23
Общество
Михаил Дегтярев объяснил причину закручивания гаек для владельцев оружия
20:16
Общество
Пензенская область получит два миллиона рублей на помощь детям-инвалидам в детдомах
20:14
Происшествия
Лишенный прав водитель погиб в ДТП в центре Ростова
20:12
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20:07
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Врач рассказал, как сердечникам могут навредить жаркие дни

Общество
Врач рассказал, как сердечникам могут навредить жаркие дни
Агентство городских новостей Москва  / 

Все с нетерпением ждали жаркие летние дни, но рад им далеко не каждый. Люди, имеющие сердечно-сосудистые заболевания, в это время становятся уязвимы как никогда. Врач-кардиолог Павел Хорошев в беседе с ФАН дал несколько советов, которые помогут людям с этими заболеваниями в жаркий день не оказаться на больничной койке.

«Опасности, с которыми может встретиться человек с сердечно-сосудистыми заболеваниями, — это затруднение охлаждения головного мозга, дегидратация (патология, связанная с острым недостатком жидкости в организме. — Прим. ФАН), потеря электролитов (калий, натрий, магний)», — рассказал собеседник агентства.

Врач рассказал, как сердечникам могут навредить жаркие дни
pixabay.com  / 

Людям с такими заболеваниями можно выезжать в жаркие страны этим летом, отметил Хорошев, но при условии соблюдения всех рекомендаций врачей.

«Нельзя находиться на солнце с 12:00 до 16:00. Также нельзя пить менее 2,5 литров воды, если это не противопоказано в связи с состоянием человека. Нельзя пренебрегать минеральными препаратами типа «Аспаркама», если это также не противопоказано врачом, у которого вы наблюдаетесь», — объяснил кардиолог.

Павел Хорошев отметил, что при путешествии в жаркую страну или город необходимо соблюдать традиции жителей, которые пьют много воды и едят много морепродуктов и фруктов.

В жаркие дни необходимо пить воду и минералы, также рекомендуется отдыхать вне солнечных лучей в указанное время.

Ранее косметолог, дерматолог Татьяна Егорова рассказала, почему людям с родинками необходимо ответственно подходить к летнему сезону. Также она объяснила, почему детей до семи лет не рекомендуется возить на море в другие страны.

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жара сердечно-сосудистые заболевания кардиолог
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