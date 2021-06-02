Электросамокаты в России предложили оснастить номерными знаками

Москва, 2 июня. Инициативу об оснащении электросамокатов номерными знаками выдвинули в совете по правам человека при президенте России.

Помимо того, чтобы обозначить каждое двухколесное средство передвижения индивидуальным номерным знаком, было внесено и второе предложение. Представители СПЧ при главе государства считают, что необходимо ввести ограничения по скорости для самокатов.

Случаи ДТП с участием электросамокатов участились в России с ростом популярности сервиса под названием кикшеринг. В прошлом месяце случилось сразу несколько происшествий с участием этого вида транспорта. Среди них столкновения с авто и кражи. Именно поэтому в России широко обсуждается вопрос о решении появившейся проблемы.