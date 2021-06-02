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02 июня 17:47
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:45
Происшествия
Мера пресечения подозреваемому Гудкову будет избрана 3 июня
17:44
Политика
Вопрос о пресс-конференции по итогам российско-американского саммита не решен
17:43
Политика
Козак назвал главную причину военного обострения в Донбассе
17:41
Политика
Жириновский предложил переименовать «Единую Россию»
17:39
Политика
Порошенко попросил американских сенаторов свести Байдена и Зеленского
17:36
Происшествия
Навальный отказался участвовать в заседании по иску к владимирской ИК-3
17:35
Общество
Соглашение о сотрудничестве заключили общество «Знание» и «Россия — страна возможностей»
17:35
Общество
Министр культуры Калининградской области на полях ПМЭФ заявил о поддержке кино
17:34
Общество
Германия назвала причину отмены рейсов Lufthansa в Россию
17:34
Экономика
Белоусов прояснил задачи правительства в диалоге с металлургами
17:33
Политика
Швейцария начала аккредитацию журналистов на встречу Путина и Байдена
17:32
Общество
Главред журнала «Калашников» призвал не допустить запрета спортивной стрельбы в РФ
17:31
Армия
Постпред РФ при ООН указал на причину продолжения конфликта в Донбассе
17:29
Общество
Московские рестораторы не планируют создавать отдельные зоны для привитых от COVID-19
17:26
Политика
Законопроект о легализации каннабиса внесен на рассмотрение Верховной рады
17:25
Происшествия
Адвокат россиянина Дудникова обжаловал его задержание в Белоруссии
17:25
Армия
Израильские силовики захватили в ходе спецоперации одного из лидеров ХАМАС
17:21
ФАН-ТВ
Ицхак Герцог стал президентом Израиля. События дня
17:21
Общество
Трутнев остался недоволен ходом строительства погранперехода в Приморье
17:20
Общество
Кремль не стал комментировать статью Times о смертности на фоне COVID-19 в России
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Молитва на языке жестов стала доступна глухонемым Тулы

Общество
Молитва на языке жестов стала доступна глухонемым Тулы
фото пресс-службы Тульской Епархии  / 

Тула, 2 июня. Прихожане с нарушениями слуха теперь в полной мере смогут понимать и богослужения. Для них подготовлен специальный видеоролик с молитвой на русском жестовом языке. Сурдоперевод позволяет всем желающим лучше вникнуть в церковную жизнь. Видео с молитвой святителя Василия Великого открывает цикл «Последование ко Святому Причастию».

«Среди прихожан РПЦ есть разные люди, в том числе и глухонемые. Конечно, такие методики очень важны для них. Многие хотят вести церковную жизнь, участвовать в таинствах, слушать проповеди священников. С этой точки зрения подобные видеоролики нужны. Глухонемые верующие смогут в полной мере приобщаться к богослужениям, ко всему тому, без чего невозможна церковная жизнь», – рассказал ФАН ректор Тульской духовной семинарии игумен Евфимий (Моисеев).

Видео с молитвой на языке жестов записано по просьбе общины глухих Никольского храма Тулы. Его настоятель является духовником общины и ввел в практику проведение литургий с сурдопереводом.

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тульская область рпц церковь молитва глухонемые сурдоперевод
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