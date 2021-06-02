Молитва на языке жестов стала доступна глухонемым Тулы

Тула, 2 июня. Прихожане с нарушениями слуха теперь в полной мере смогут понимать и богослужения. Для них подготовлен специальный видеоролик с молитвой на русском жестовом языке. Сурдоперевод позволяет всем желающим лучше вникнуть в церковную жизнь. Видео с молитвой святителя Василия Великого открывает цикл «Последование ко Святому Причастию».

«Среди прихожан РПЦ есть разные люди, в том числе и глухонемые. Конечно, такие методики очень важны для них. Многие хотят вести церковную жизнь, участвовать в таинствах, слушать проповеди священников. С этой точки зрения подобные видеоролики нужны. Глухонемые верующие смогут в полной мере приобщаться к богослужениям, ко всему тому, без чего невозможна церковная жизнь», – рассказал ФАН ректор Тульской духовной семинарии игумен Евфимий (Моисеев).

Видео с молитвой на языке жестов записано по просьбе общины глухих Никольского храма Тулы. Его настоятель является духовником общины и ввел в практику проведение литургий с сурдопереводом.