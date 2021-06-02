Испанский суд признал право проституток на создание профсоюзов

Мадрид, 2 июня. Право проституток на создание профсоюзов признал Верховный суд Испании (ВС). Об этом говорится в решении юридической инстанции.

ВС удовлетворил обжалование профсоюза OTRAS и признал право лиц, занимающихся оказанием сексуальных услуг, объединяться в профсоюзы, отметили в суде. Речь идет о работающих на себя проститутках. Данный вид деятельности не является в Испании незаконным, однако сутенерство находится под запретом.

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