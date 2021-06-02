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02 июня 17:46
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:46
Происшествия
Навальный отказался участвовать в заседании по иску к владимирской ИК-3
17:45
Происшествия
Мера пресечения подозреваемому Гудкову будет избрана 3 июня
17:44
Политика
Вопрос о пресс-конференции по итогам российско-американского саммита не решен
17:43
Политика
Козак назвал главную причину военного обострения в Донбассе
17:41
Политика
Жириновский предложил переименовать «Единую Россию»
17:39
Политика
Порошенко попросил американских сенаторов свести Байдена и Зеленского
17:35
Общество
Соглашение о сотрудничестве заключили общество «Знание» и «Россия — страна возможностей»
17:35
Общество
Министр культуры Калининградской области на полях ПМЭФ заявил о поддержке кино
17:34
Общество
Германия назвала причину отмены рейсов Lufthansa в Россию
17:34
Экономика
Белоусов прояснил задачи правительства в диалоге с металлургами
17:33
Политика
Швейцария начала аккредитацию журналистов на встречу Путина и Байдена
17:32
Общество
Главред журнала «Калашников» призвал не допустить запрета спортивной стрельбы в РФ
17:31
Армия
Постпред РФ при ООН указал на причину продолжения конфликта в Донбассе
17:29
Общество
Московские рестораторы не планируют создавать отдельные зоны для привитых от COVID-19
17:26
Политика
Законопроект о легализации каннабиса внесен на рассмотрение Верховной рады
17:25
Происшествия
Адвокат россиянина Дудникова обжаловал его задержание в Белоруссии
17:25
Армия
Израильские силовики захватили в ходе спецоперации одного из лидеров ХАМАС
17:21
ФАН-ТВ
Ицхак Герцог стал президентом Израиля. События дня
17:21
Общество
Трутнев остался недоволен ходом строительства погранперехода в Приморье
17:20
Общество
Кремль не стал комментировать статью Times о смертности на фоне COVID-19 в России
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Худрук «Ленкома» звонил сыну Караченцова с угрозами

Шоу-бизнес
Худрук «Ленкома» звонил сыну Караченцова с угрозами
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Скандал вокруг статьи вдовы Николая Караченцова, Людмилы Поргиной, обрастает новыми подробностями. Корреспонденту ФАН она рассказала об угрозах со стороны нового руководителя и худрука «Ленкома» Марка Варшавера.

На днях Людмила Андреевна опубликовала статью в одном из журналов о том, что легендарный «Ленком» после смерти Марка Захарова разваливается, а новый руководитель и худрук Марк Варшавер этому способствует. Поргина сетует на то, что давно не было новых постановок, а редкие, что есть, — тусклые и совсем не в духе своего легендарного руководителя Марка Захарова. Поргина рассказала ФАН, что Варшавер, который выступил с резкими заявлениями в адрес актрисы, звонил ее сыну с угрозами.

Сама Людмила Поргина находится в Сочи. Болгарию, где у нее есть квартира, так и не открыли, поэтому она решила поехать на море на российский юг.

«1,5 года нет ни художественного руководителя, ни режиссера. Руководит сам Марк Борисович Варшавер. Он дорвался до власти, но он не является художественным руководителем и режиссером. Он хозяйственник. Он считает унитазы, заведует ремонтом и так далее, так далее. Режиссеров не приглашает. Поставили спектакль «Тартюф» — это какая-то самодеятельность. Просто стыдно», — объяснила свою позицию ФАН Людмила Поргина.

Варшавер тоже не молчит в ответ на обвинения — упрекает Людмилу Андреевну в хамстве и что всему, что она имеет, она обязана театру.

«Он (Марк Варшавер. — Прим. ФАН) сейчас звонил моему сыну. Полчаса выговаривал. Сказал, что меня уничтожит. Сказал, что не будет мне платить зарплату, что меня выгонит из театра», — продолжает Людмила Андреевна.

По словам самой актрисы, гонений она не боится. Ее цель — добиться, чтобы появился новый талантливый режиссер, который смог бы продолжать дело Захарова и защитить «старую гвардию» театра, в первую очередь — дочь бывшего худрука Александру Захарову. По мнению Поргиной, Захарову новый руководитель целенаправленно «травит», лишая театр самобытной талантливой актрисы.

Худрук «Ленкома» звонил сыну Караченцова с угрозами
Агентство городских новостей Москва  / Александр Авилов

Марк Захаров умер в 2019 году, после чего «Ленком» был официально переименован в «Ленком Марка Захарова». А последний спектакль, который он не успел завершить, выпускала его дочь Александра.

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Все новости / Шоу-бизнес / Худрук «Ленкома» звонил сыну Караченцова с угрозами
ленком поргина варшавер
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