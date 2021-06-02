Худрук «Ленкома» звонил сыну Караченцова с угрозами

Скандал вокруг статьи вдовы Николая Караченцова, Людмилы Поргиной, обрастает новыми подробностями. Корреспонденту ФАН она рассказала об угрозах со стороны нового руководителя и худрука «Ленкома» Марка Варшавера.

На днях Людмила Андреевна опубликовала статью в одном из журналов о том, что легендарный «Ленком» после смерти Марка Захарова разваливается, а новый руководитель и худрук Марк Варшавер этому способствует. Поргина сетует на то, что давно не было новых постановок, а редкие, что есть, — тусклые и совсем не в духе своего легендарного руководителя Марка Захарова. Поргина рассказала ФАН, что Варшавер, который выступил с резкими заявлениями в адрес актрисы, звонил ее сыну с угрозами.

Сама Людмила Поргина находится в Сочи. Болгарию, где у нее есть квартира, так и не открыли, поэтому она решила поехать на море на российский юг.

«1,5 года нет ни художественного руководителя, ни режиссера. Руководит сам Марк Борисович Варшавер. Он дорвался до власти, но он не является художественным руководителем и режиссером. Он хозяйственник. Он считает унитазы, заведует ремонтом и так далее, так далее. Режиссеров не приглашает. Поставили спектакль «Тартюф» — это какая-то самодеятельность. Просто стыдно», — объяснила свою позицию ФАН Людмила Поргина.

Варшавер тоже не молчит в ответ на обвинения — упрекает Людмилу Андреевну в хамстве и что всему, что она имеет, она обязана театру.

«Он (Марк Варшавер. — Прим. ФАН) сейчас звонил моему сыну. Полчаса выговаривал. Сказал, что меня уничтожит. Сказал, что не будет мне платить зарплату, что меня выгонит из театра», — продолжает Людмила Андреевна.

По словам самой актрисы, гонений она не боится. Ее цель — добиться, чтобы появился новый талантливый режиссер, который смог бы продолжать дело Захарова и защитить «старую гвардию» театра, в первую очередь — дочь бывшего худрука Александру Захарову. По мнению Поргиной, Захарову новый руководитель целенаправленно «травит», лишая театр самобытной талантливой актрисы.

Агентство городских новостей Москва / Александр Авилов

Марк Захаров умер в 2019 году, после чего «Ленком» был официально переименован в «Ленком Марка Захарова». А последний спектакль, который он не успел завершить, выпускала его дочь Александра.