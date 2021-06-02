Шойгу заявил о планах России развивать военное сотрудничество с Сербией

Москва, 2 июня. Минобороны РФ планирует поддерживать набранный темп развития российско-сербского сотрудничества в военной и военно-технической сферах.

Данное заявление сделал глава российского военного ведомства Сергей Шойгу в ходе рабочей встречи со спикером парламента Сербии Ивицей Дачичем. Он указал на примеры российско-сербского взаимодействия.

«Проводятся совместные учения. Сербские офицеры проходят подготовку и обучение в наших высших учебных заведениях, предполагаем расширить эту практику», — отметил Шойгу.

Также руководитель Минобороны напомнил, что недавно военнослужащие ВС РФ вернулись с крупных совместных учений, которые успешно были проведены в Сербии.

До этого Данич сообщал, что Белград не намерен вводить антироссийские санкции, так как Сербия не хочет разрушать отношения с РФ по примеру некоторых европейских стран.