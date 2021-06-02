Российские космонавты вернулись на МКС после первого в 2021 году выхода в космос

Москва, 2 июня. Российские космонавты Петр Дубров и Олег Новицкий совершили плановый выход в космическое пространство с борта МКС.

Подробности осуществления миссии Дуброва и Новицкого в открытом космосе можно было увидеть в прямом эфире по трансляции на сайте Роскосмоса.

Продолжительность работы российских космонавтов вне корабля составила 7 часов 19 минут. За это время им удалось заменить панель регулятора расхода жидкости на модуле «Заря», подготовить модуль "Пирс" к отсоединению от Международной космической станции и установить новое оборудование на ее внешней обшивке.

Ранее сообщалось, что российские космонавты впервые в 2021 году покинут МКС для работ снаружи станции.