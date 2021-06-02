Путин поддержал идею использования россиянами маткапитала на ремонт

Москва, 2 июня. Продумать возможность использования средств материнского капитала на ремонт жилья согласился президент России Владимир Путин.

Глава государства обратил внимание, что ограничения на использование маткапитала связаны с недопустимостью злоупотреблений. В вопросе ремонта необходимо понимать: какой ремонт, почему он не сделан, не будут ли эти деньги истрачены впустую. Путин отметил, что идеи по поводу эффективности использования средств будут востребованы.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что выплаты по беременности в текущем году получат более 228 тысяч россиянок. На эти цели до 2024 года из федерального бюджета должно быть направлено до 55 млрд рублей.