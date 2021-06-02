Сергей Шнуров признался, что прекрасно живет без алкоголя

Санкт-Петербург, 2 июня. Создатель группы «Ленинград» и генеральный продюсер телеканала RTVi Сергей Шнуров рассказал, как он обходится без спиртных напитков.

Музыкант признался, что любит привить себе некую зависимость, чтобы потом побороть ее и доказать свою силу. На данный момент Шнуров не употребляет спиртное уже полгода.

«Прекрасно. Примерно так же, как и с ним», — заявил шоумен, отвечая на вопрос, как ему живется без алкоголя.

Основатель «Ленинграда» также порассуждал о причинах, по которым люди становятся алкоголиками. По мнению музыканта, у зависимых от спиртного приоритеты расставлены таким образом, что выпивка становится для них самым главным, пишет «Лента.ру».

Сергей Шнуров занялся новым музыкальным проектом с женским вокалом под названием «Зоя». Продюсер Яна Рудковская считает, что новое детище музыканта станет вполне успешным.