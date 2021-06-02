Названо количество привитых одним компонентом вакцины от COVID-19 россиян

Москва, 2 июня. Количество россиян, которые уже поставили себе одну дозу вакцины от коронавируса, назвал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

В данный момент первым компонентом вакцины от коронавируса привились более 18 млн россиян. Граждане РФ стали намного активнее записываться на вакцинацию. Такое заявление журналистам сделал глава здравоохранительного ведомства РФ Михаил Мурашко.

По его словам, сейчас в стационарах России проходят лечение более 70 тыс. пациентов с коронавирусом. Еще 1,5 тыс. человек находятся в реанимации, добавил Мурашко.

Также глава здравоохранительного ведомства сообщил, что разработанная в России вакцина от коронавируса «Спутник V» демонстрирует крайне высокую эффективность. По его словам, она превышает показатель в 96%.