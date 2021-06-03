Детское захоронение времен ВОВ нашли на дачном участке в Смоленской области



Владельцы одного из участков в дачном поселке Малинка города Ярцево Смоленской области обнаружили недалеко от своего дома человеческие черепа и кости. Они предположили, что здесь находится воинское захоронение времен Великой Отечественной войны.

«Мы начали копать поглубже дорожку — хотели провести воду в теплицу, — и муж наткнулся на один череп и на кости, продолжил копать — и наткнулся еще на один череп», — рассказала ФАН хозяйка участка Татьяна.

Черепа и кости были найдены на глубине 60-70 см. Всего на участке местные жители обнаружили останки 27 человек, но поисковики предполагают, что их гораздо больше.

«В основном были молодые люди, мне кажется, девчонки. Одни туфли были мужские, пенсне было и одни женские туфли, все остальные — маленькие калоши. Основная [выкопанная] яма была под дорожкой, по которой мы ходили много лет. Наша дача — 1955 года. Поисковики предположили, что это школьный класс или интернат», — рассказала Татьяна.

Жителей города Ярцево такие находки уже не удивляют.

«Дело в том, что у нас на каждом метре могилы. Здесь, я так понимаю, и мирные жители, и очень много партизан, именно на нашей территории. Поисковики каждый год находят что-то в лесу», — делится собеседница Федерального агентства новостей.

Ранее на территории садоводств уже находили останки русских партизан, немецких солдат, мирных жителей, а также пулеметы. В местном военкомате Татьяне сообщили, что на этой территории находился концлагерь.

Что делать с неожиданными находками, хозяйка участка не знает. В подобных случаях поисковые отряды передают останки для установления их принадлежности, после кости перезахоранивают. ФАН будет следить за развитием этой истории и направит запросы в контролирующие и надзорные органы.

Ранее агентство сообщало, что в Брянске поисковики нашли останки узников одного из самых крупных нацистских лагерей. В военное время в лагере «Дулаг-142» погибли десятки тысяч человек.