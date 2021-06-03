Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
03 июня 04:25
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
04:21
Общество
Американский генетик Коллинз сомневается в лабораторном происхождении COVID-19
04:18
Общество
Сибирские ученые назвали преимущества хранения мяса в вакуумной упаковке
04:15
Происшествия
Серия землетрясений произошла недалеко от Курильских островов
04:15
Общество
Новый российский препарат от COVID-19 защитит организм от мутаций вируса
04:00
Шоу-бизнес
Артист моей Вселенной: режиссер Юрий Быков об актере Дмитрии Куличкове
03:57
Экономика
Спрос на спортивные товары за год вырос в 3,5 раза в России
03:43
Технологии
Российскую сверхтяжелую ракету для полетов на Луну могут сделать многоразовой
03:39
Политика
Последствия ужесточения ЕС антироссийских санкций оценили в Китае
03:23
Технологии
Microsoft представит новую ОС Windows в конце июня
03:22
Армия
«Папа всех бомб»: Американцы испугались супероружия России
03:19
Общество
Звезда российских фильмов о полиции Погребинский умер в 45 лет
03:14
Общество
Психотерапевт Стори назвала причину финансовых неудач
03:02
Общество
Забытая страница в соцсетях может угрожать безопасности ее владельца
03:00
Общество
Детское захоронение времен ВОВ нашли на дачном участке в Смоленской области
02:47
Шоу-бизнес
Знаменитый актер «рассекретил» роман с Кристиной Асмус
02:40
Спорт
«Питтсбург» заинтересован в продолжении сотрудничества с Малкиным
02:36
Политика
Россия получила джекпот благодаря решению Байдена по «СП-2»
02:34
Общество
Несертифицированные в РФ смартфоны могут быть опасны для здоровья
02:18
Политика
Белый дом сообщил о переговорах между США и ФРГ на тему России
02:18
Политика
В США рассказали, как Россия через Европу осложнит работу НАТО
Все новости
03 июня 04:25
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
04:21
Общество
Американский генетик Коллинз сомневается в лабораторном происхождении COVID-19
04:18
Общество
Сибирские ученые назвали преимущества хранения мяса в вакуумной упаковке
04:15
Происшествия
Серия землетрясений произошла недалеко от Курильских островов
04:15
Общество
Новый российский препарат от COVID-19 защитит организм от мутаций вируса
04:00
Шоу-бизнес
Артист моей Вселенной: режиссер Юрий Быков об актере Дмитрии Куличкове
03:57
Экономика
Спрос на спортивные товары за год вырос в 3,5 раза в России
03:43
Технологии
Российскую сверхтяжелую ракету для полетов на Луну могут сделать многоразовой
03:39
Политика
Последствия ужесточения ЕС антироссийских санкций оценили в Китае
03:23
Технологии
Microsoft представит новую ОС Windows в конце июня
03:22
Армия
«Папа всех бомб»: Американцы испугались супероружия России
03:19
Общество
Звезда российских фильмов о полиции Погребинский умер в 45 лет
03:14
Общество
Психотерапевт Стори назвала причину финансовых неудач
03:02
Общество
Забытая страница в соцсетях может угрожать безопасности ее владельца
03:00
Общество
Детское захоронение времен ВОВ нашли на дачном участке в Смоленской области
02:47
Шоу-бизнес
Знаменитый актер «рассекретил» роман с Кристиной Асмус
02:40
Спорт
«Питтсбург» заинтересован в продолжении сотрудничества с Малкиным
02:36
Политика
Россия получила джекпот благодаря решению Байдена по «СП-2»
02:34
Общество
Несертифицированные в РФ смартфоны могут быть опасны для здоровья
02:18
Политика
Белый дом сообщил о переговорах между США и ФРГ на тему России
02:18
Политика
В США рассказали, как Россия через Европу осложнит работу НАТО
Все новости

Детское захоронение времен ВОВ нашли на дачном участке в Смоленской области

Общество
Детское захоронение времен ВОВ нашли на дачном участке в Смоленской области
Федеральное агентство новостей  / 


Владельцы одного из участков в дачном поселке Малинка города Ярцево Смоленской области обнаружили недалеко от своего дома человеческие черепа и кости. Они предположили, что здесь находится воинское захоронение времен Великой Отечественной войны.

«Мы начали копать поглубже дорожку — хотели провести воду в теплицу, — и муж наткнулся на один череп и на кости, продолжил копать — и наткнулся еще на один череп», — рассказала ФАН хозяйка участка Татьяна

Черепа и кости были найдены на глубине 60-70 см. Всего на участке местные жители обнаружили останки 27 человек, но поисковики предполагают, что их гораздо больше.

«В основном были молодые люди, мне кажется, девчонки. Одни туфли были мужские, пенсне было и одни женские туфли, все остальные — маленькие калоши. Основная [выкопанная] яма была под дорожкой, по которой мы ходили много лет. Наша дача — 1955 года. Поисковики предположили, что это школьный класс или интернат», — рассказала Татьяна. 

Жителей города Ярцево такие находки уже не удивляют.

«Дело в том, что у нас на каждом метре могилы. Здесь, я так понимаю, и мирные жители, и очень много партизан, именно на нашей территории. Поисковики каждый год находят что-то в лесу», — делится собеседница Федерального агентства новостей.

Ранее на территории садоводств уже находили останки русских партизан, немецких солдат, мирных жителей, а также пулеметы. В местном военкомате Татьяне сообщили, что на этой территории находился концлагерь.

Что делать с неожиданными находками, хозяйка участка не знает. В подобных случаях поисковые отряды передают останки для установления их принадлежности, после кости перезахоранивают. ФАН будет следить за развитием этой истории и направит запросы в контролирующие и надзорные органы.

Ранее агентство сообщало, что в Брянске поисковики нашли останки узников одного из самых крупных нацистских лагерей. В военное время в лагере «Дулаг-142» погибли десятки тысяч человек. 

Вернуться назад

Все новости / Общество / Детское захоронение времен ВОВ нашли на дачном участке в Смоленской области
останки вов поисковики смоленская область
Комментировать
Самое популярное
Российский газопровод для Пакистана стал тревожным сигналом Евросоюзу
Экономика 96469 31 мая 2021
Российский газопровод для Пакистана стал тревожным сигналом Евросоюзу
Sohu: заявление Путина перед переговорами с Байденом застало американцев врасплох
Политика 41692 31 мая 2021
Sohu: заявление Путина перед переговорами с Байденом застало американцев врасплох
Чехия боится делать первый шаг навстречу России
Политика 38735 31 мая 2021
Чехия боится делать первый шаг навстречу России
Украинец в прямом эфире назвал имя «палача» отношений России и Украины
Политика 31562 31 мая 2021
Украинец в прямом эфире назвал имя «палача» отношений России и Украины
Профессор Кричевский разложил по полочкам слова Белоусова о «нахлобучивших» Россию
Экономика 28469 1 июня 2021
Профессор Кричевский разложил по полочкам слова Белоусова о «нахлобучивших» Россию
Рейтинг@Mail.ru