Как живут люди, которым не нужно это: эксперт объяснил феномен асексуальности

Сексуальное желание — абсолютно здоровая потребность человека. Его отсутствие может быть связано как с психологическими, так и с физиологическими факторами. Как понять, почему у человека нет сексуального желания, что такое асексуальность и можно ли ее вылечить, в интервью ФАН рассказал известный психотерапевт, сексолог Евгений Кульгавчук.

Психология или физиология?

Асексуальность может быть проявлением слабой половой конституции, считает специалист. Он отметил, что в таком случае у человека может быть невыраженное сексуальное влечение и эта сфера жизни по умолчанию становится не столь актуальна. Но этот человек может быть абсолютно здоровым — не нуждаться ни в медицинской, не в психотерапевтической помощи.

«Второй вариант — когда человек может обладать средней и даже иногда сильной половой конституцией, — добавил сексолог. — Тем не менее реализация его сексуального потенциала может быть затруднена по ряду причин. Например, это могут быть психотравмы в прошлом, случаи растления в детстве, изнасилования. Это могут быть сложности с коммуникацией, социализацией, внутренним неблагополучием, неврозом».

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В этом случае, сказал Евгений Кульгавчук, эти люди могут нуждаться в помощи, но порой, не осознавая это, включать механизмы гиперкомпенсации: не получается — не очень-то и хотелось.

«То есть они для снижения уровня душевной боли убеждают себя и окружающих, что им это неважно. Вместо того, чтобы устранить причины, которые мешают им наслаждаться этой частью жизни», — пояснил эксперт.

По словам сексолога, физиологическая или природная асексуальность встречается не так часто, однако негативные тенденции все же прослеживаются. Фертильность населения и молодежи снижается — это печальная статистика, сказал Кульгавчук.

«Здесь не только речь о девальвации полового влечения из-за порнографии в первую очередь для подростков. С истощением дофаминовых рецепторов при навязчивой мастурбации такие подростки порой уже асексуальны и ментально кастрированы. Речь не только о психотравмах. Например, показатели эякулята за последние десятилетия неуклонно ухудшаются. И сейчас, возможно, в рамках постковидного синдрома мы будем сталкиваться с дальнейшим снижением полового влечения и случаев бесплодия. Поэтому можно сказать, что фертильность населения и молодежи снижается», — поделился мнением психотерапевт.

Хочу хотеть, но не могу

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Можно ли исправить отсутствие сексуального желания и вызвать его у себя против всех факторов? Евгений Кульгавчук считает, что для этого необходимо создать специальные условия.

«Половая конституция — это совокупность устойчивых биологических свойств организма, которая формируется под влиянием наследственности и условий развития во внутриутробном периоде и раннем детстве. Половая конституция определяет индивидуальный уровень сексуальных потребностей, предел сексуальной активности и сопротивляемость половой сферы вредным, агрессивным воздействиям извне. От половой конституции зависит индивидуальная устойчивость сексуальной функции к негативным влияниям ряда факторов (сильных стрессов, интоксикаций, ряда заболеваний и другого). При слабой половой конституции малейшие патогенные факторы приводят к дезактуализации сексуальной сферы. Поэтому таким людям для сохранения сексуальной жизни необходимо соблюдать максимально благоприятные условия для этого. Слабая половая конституция тем не менее не повод опускать руки при сексуальной дисгармонии в паре, где один из партнеров имеет большие потребности», — рассказал собеседник агентства.

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Здесь дело не только в половой конституции, обратил внимание специалист. Если говорить о психотравмах, эндокринных нарушениях — то это все успешно корректируется, уверяет Кульгавчук. Для диагностики и лечения как психотерапевтического, так и, например, эндокринологического необходимо обращаться к врачам-сексологам, которые смогут правильно диагностировать состояние и наметить успешный план лечения.

«Ко мне часто обращаются за помощью в таких вопросах сексуальной совместимости. И в этом случае вполне можно помочь паре адаптироваться. В процессе работы мы расширяем диапазон приемлемости, улучшаем сексуальную технику. И часто люди остаются довольными и сохраняют свои отношения. Поэтому дело здесь не только в половой конституции. Но и в умении созидать, а не требовать и обвинять», — отметил врач.

Асексуальность равно одиночество?

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Кульгавчук объяснил, что асексуальный человек не обязательно останется на всю жизнь одиноким. Такие люди могут также найти себе пару и создать семью, но при этом важно ориентироваться на сексуальный темперамент друг друга — важно, чтобы он совпадал.

«Конечно, человек со сниженными сексуальными потребностями и возможностями вполне может быть счастлив при наличии рядом такого же человека. В том случае, если его партнер будет обладать большим темпераментом, желаниями, то в этом случае, как правило, рано или поздно может появиться сексуальная дисгармония, которая в свою очередь со временем приведет к дисгармонии и психологической, а затем и к взаимным разочарованиям. Именно поэтому очень важно уметь выбирать себе пару со схожими взглядами на жизнь и потребностями, а при возникновении сложностей обращаться за помощью к специалистам», — резюмировал Евгений Кульгавчук.

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