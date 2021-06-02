Как живут люди, которым не нужно это: эксперт объяснил феномен асексуальности

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
02 июня 19:17
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:16
Общество
Быстрые тесты на коронавирус в пресс-центре саммита РФ и США будут бесплатными
19:16
Армия
В войсках ЗВО проходит внезапная проверка боеготовности к действиям в условиях ЧС
19:16
Общество
Охотиться в Приморье начнут по новым правилам
19:14
Политика
Путин поздравил Ицхака Герцога с избранием на пост президента Израиля
19:14
Политика
Швейцария отказалась принимать сертификат о вакцинации Спутник V на саммит Россия—США
19:12
Шоу-бизнес
Муцениеце подала в суд на «СтарХит» из-за слухов о романе с женатым Климом Шипенко
19:10
Наука
Самую большую средневековую церковь обнаружили в одном из суданских городов
19:09
Политика
Сенатор Алексей Пушков заявил о культурном геноциде на Украине
19:08
Общество
Автоэксперт поддержал строительство ТПУ с перехватывающими парковками в Петербурге
19:05
Происшествия
Суд Петербурга обязал закрыть сайт, где продавали свидетельства о браке
19:03
Экономика
Представитель авиакомпании «Россия» рассказал о первом дне ПМЭФ-21
19:02
Шоу-бизнес
Названы главные темные пятна в биографии Мэрилин Монро
19:02
Политика
Козак назвал главный принцип переговорного процесса по Донбассу
19:01
Общество
Пятнистая оленуха Бэби родила олененка в сафари-парке Приморья
19:00
ФАН-ТВ
«Мегалайн» представил проект намывного острова на ПМЭФ
19:00
Происшествия
Безработный заживо сжег содержавшую его жену в Ярославской области
18:59
Общество
Толпа пензенских школьников разгромила чужой автомобиль, засняв процесс на видео
18:58
Общество
Новой «точкой притяжения» туристов в Петербурге может стать проект «Горская»
18:56
Экономика
Закон о бесплатном подключении россиян к газу одобрили в Совфеде
18:56
Общество
Мурашко заявил, что для допуска на матчи Евро-2020 обязательная вакцинация не требуется
Все новости
02 июня 19:17
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:16
Общество
Быстрые тесты на коронавирус в пресс-центре саммита РФ и США будут бесплатными
19:16
Армия
В войсках ЗВО проходит внезапная проверка боеготовности к действиям в условиях ЧС
19:16
Общество
Охотиться в Приморье начнут по новым правилам
19:14
Политика
Путин поздравил Ицхака Герцога с избранием на пост президента Израиля
19:14
Политика
Швейцария отказалась принимать сертификат о вакцинации Спутник V на саммит Россия—США
19:12
Шоу-бизнес
Муцениеце подала в суд на «СтарХит» из-за слухов о романе с женатым Климом Шипенко
19:10
Наука
Самую большую средневековую церковь обнаружили в одном из суданских городов
19:09
Политика
Сенатор Алексей Пушков заявил о культурном геноциде на Украине
19:08
Общество
Автоэксперт поддержал строительство ТПУ с перехватывающими парковками в Петербурге
19:05
Происшествия
Суд Петербурга обязал закрыть сайт, где продавали свидетельства о браке
19:03
Экономика
Представитель авиакомпании «Россия» рассказал о первом дне ПМЭФ-21
19:02
Шоу-бизнес
Названы главные темные пятна в биографии Мэрилин Монро
19:02
Политика
Козак назвал главный принцип переговорного процесса по Донбассу
19:01
Общество
Пятнистая оленуха Бэби родила олененка в сафари-парке Приморья
19:00
ФАН-ТВ
«Мегалайн» представил проект намывного острова на ПМЭФ
19:00
Происшествия
Безработный заживо сжег содержавшую его жену в Ярославской области
18:59
Общество
Толпа пензенских школьников разгромила чужой автомобиль, засняв процесс на видео
18:58
Общество
Новой «точкой притяжения» туристов в Петербурге может стать проект «Горская»
18:56
Экономика
Закон о бесплатном подключении россиян к газу одобрили в Совфеде
18:56
Общество
Мурашко заявил, что для допуска на матчи Евро-2020 обязательная вакцинация не требуется
Все новости

Как живут люди, которым не нужно это: эксперт объяснил феномен асексуальности

  /   Обновлено: 02 июня 2021 19:07
Общество
Как живут люди, которым не нужно это: эксперт объяснил феномен асексуальности
pexels.com  /  CC0 License

Сексуальное желание — абсолютно здоровая потребность человека. Его отсутствие может быть связано как с психологическими, так и с физиологическими факторами. Как понять, почему у человека нет сексуального желания, что такое асексуальность и можно ли ее вылечить, в интервью ФАН рассказал известный психотерапевт, сексолог Евгений Кульгавчук.

Психология или физиология?

Асексуальность может быть проявлением слабой половой конституции, считает специалист. Он отметил, что в таком случае у человека может быть невыраженное сексуальное влечение и эта сфера жизни по умолчанию становится не столь актуальна. Но этот человек может быть абсолютно здоровым — не нуждаться ни в медицинской, не в психотерапевтической помощи.

«Второй вариант — когда человек может обладать средней и даже иногда сильной половой конституцией, — добавил сексолог. — Тем не менее реализация его сексуального потенциала может быть затруднена по ряду причин. Например, это могут быть психотравмы в прошлом, случаи растления в детстве, изнасилования. Это могут быть сложности с коммуникацией, социализацией, внутренним неблагополучием, неврозом».

Как живут люди, которым не нужен секс: эксперт объяснил феномен асексуальности
pixabay.com  / 

В этом случае, сказал Евгений Кульгавчук, эти люди могут нуждаться в помощи, но порой, не осознавая это, включать механизмы гиперкомпенсации: не получается — не очень-то и хотелось.

«То есть они для снижения уровня душевной боли убеждают себя и окружающих, что им это неважно. Вместо того, чтобы устранить причины, которые мешают им наслаждаться этой частью жизни», — пояснил эксперт.

По словам сексолога, физиологическая или природная асексуальность встречается не так часто, однако негативные тенденции все же прослеживаются. Фертильность населения и молодежи снижается — это печальная статистика, сказал Кульгавчук.

«Здесь не только речь о девальвации полового влечения из-за порнографии в первую очередь для подростков. С истощением дофаминовых рецепторов при навязчивой мастурбации такие подростки порой уже асексуальны и ментально кастрированы. Речь не только о психотравмах. Например, показатели эякулята за последние десятилетия неуклонно ухудшаются. И сейчас, возможно, в рамках постковидного синдрома мы будем сталкиваться с дальнейшим снижением полового влечения и случаев бесплодия. Поэтому можно сказать, что фертильность населения и молодежи снижается», — поделился мнением психотерапевт.

Хочу хотеть, но не могу

Как живут люди, которым не нужен секс: эксперт объяснил феномен асексуальности
freepik.com  / Designed by Freepik

Можно ли исправить отсутствие сексуального желания и вызвать его у себя против всех факторов? Евгений Кульгавчук считает, что для этого необходимо создать специальные условия.

«Половая конституция — это совокупность устойчивых биологических свойств организма, которая формируется под влиянием наследственности и условий развития во внутриутробном периоде и раннем детстве. Половая конституция определяет индивидуальный уровень сексуальных потребностей, предел сексуальной активности и сопротивляемость половой сферы вредным, агрессивным воздействиям извне. От половой конституции зависит индивидуальная устойчивость сексуальной функции к негативным влияниям ряда факторов (сильных стрессов, интоксикаций, ряда заболеваний и другого).

При слабой половой конституции малейшие патогенные факторы приводят к дезактуализации сексуальной сферы. Поэтому таким людям для сохранения сексуальной жизни необходимо соблюдать максимально благоприятные условия для этого. Слабая половая конституция тем не менее не повод опускать руки при сексуальной дисгармонии в паре, где один из партнеров имеет большие потребности», — рассказал собеседник агентства.

Как живут люди, которым не нужен секс: эксперт объяснил феномен асексуальности
pixabay.com  / 

Здесь дело не только в половой конституции, обратил внимание специалист. Если говорить о психотравмах, эндокринных нарушениях — то это все успешно корректируется, уверяет Кульгавчук. Для диагностики и лечения как психотерапевтического, так и, например, эндокринологического необходимо обращаться к врачам-сексологам, которые смогут правильно диагностировать состояние и наметить успешный план лечения. 

«Ко мне часто обращаются за помощью в таких вопросах сексуальной совместимости. И в этом случае вполне можно помочь паре адаптироваться. В процессе работы мы расширяем диапазон приемлемости, улучшаем сексуальную технику. И часто люди остаются довольными и сохраняют свои отношения. Поэтому дело здесь не только в половой конституции. Но и в умении созидать, а не требовать и обвинять», — отметил врач.

Асексуальность равно одиночество?

Как живут люди, которым не нужен секс: эксперт объяснил феномен асексуальности
pixabay.com  / 

Кульгавчук объяснил, что асексуальный человек не обязательно останется на всю жизнь одиноким. Такие люди могут также найти себе пару и создать семью, но при этом важно ориентироваться на сексуальный темперамент друг друга — важно, чтобы он совпадал.

«Конечно, человек со сниженными сексуальными потребностями и возможностями вполне может быть счастлив при наличии рядом такого же человека. В том случае, если его партнер будет обладать большим темпераментом, желаниями, то в этом случае, как правило, рано или поздно может появиться сексуальная дисгармония, которая в свою очередь со временем приведет к дисгармонии и психологической, а затем и к взаимным разочарованиям. Именно поэтому очень важно уметь выбирать себе пару со схожими взглядами на жизнь и потребностями, а при возникновении сложностей обращаться за помощью к специалистам», — резюмировал Евгений Кульгавчук.

Ранее сексолог Александра Миллер в беседе с ФАН рассказала, как регулярная половая жизнь влияет на иммунитет, а также назвала болезни, которые секс вылечит быстрее, чем лекарства. Эксперт отметила, что регулярная половая жизнь — при условии, что это один и тот же партнер — положительно влияет на иммунитет. 

Вернуться назад

Все новости / Общество / Как живут люди, которым не нужно это: эксперт объяснил феномен асексуальности
сексология отношения половая конституция асексуальность
Комментировать
Самое популярное
Пушков заявил о «плохих новостях» для Украины в Черном море
Политика 95797 31 мая 2021
Пушков заявил о «плохих новостях» для Украины в Черном море
Российский газопровод для Пакистана стал тревожным сигналом Евросоюзу
Экономика 94378 31 мая 2021
Российский газопровод для Пакистана стал тревожным сигналом Евросоюзу
Sohu: заявление Путина перед переговорами с Байденом застало американцев врасплох
Политика 39812 31 мая 2021
Sohu: заявление Путина перед переговорами с Байденом застало американцев врасплох
Чехия боится делать первый шаг навстречу России
Политика 36147 31 мая 2021
Чехия боится делать первый шаг навстречу России
Украинец в прямом эфире назвал имя «палача» отношений России и Украины
Политика 30146 31 мая 2021
Украинец в прямом эфире назвал имя «палача» отношений России и Украины
Рейтинг@Mail.ru