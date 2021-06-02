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новостей
17:44
Политика
Вопрос о пресс-конференции по итогам российско-американского саммита не решен
17:43
Политика
Козак назвал главную причину военного обострения в Донбассе
17:41
Политика
Жириновский предложил переименовать «Единую Россию»
17:39
Политика
Порошенко попросил американских сенаторов свести Байдена и Зеленского
17:36
Происшествия
Навальный отказался участвовать в заседании по иску к владимирской ИК-3
17:35
Общество
Соглашение о сотрудничестве заключили общество «Знание» и «Россия — страна возможностей»
17:35
Общество
Министр культуры Калининградской области на полях ПМЭФ заявил о поддержке кино
17:34
Общество
Германия назвала причину отмены рейсов Lufthansa в Россию
17:34
Экономика
Белоусов прояснил задачи правительства в диалоге с металлургами
17:33
Политика
Швейцария начала аккредитацию журналистов на встречу Путина и Байдена
17:32
Общество
Главред журнала «Калашников» призвал не допустить запрета спортивной стрельбы в РФ
17:31
Армия
Постпред РФ при ООН указал на причину продолжения конфликта в Донбассе
17:29
Общество
Московские рестораторы не планируют создавать отдельные зоны для привитых от COVID-19
17:26
Политика
Законопроект о легализации каннабиса внесен на рассмотрение Верховной рады
17:25
Происшествия
Адвокат россиянина Дудникова обжаловал его задержание в Белоруссии
17:25
Армия
Израильские силовики захватили в ходе спецоперации одного из лидеров ХАМАС
17:21
ФАН-ТВ
Ицхак Герцог стал президентом Израиля. События дня
17:21
Общество
Трутнев остался недоволен ходом строительства погранперехода в Приморье
17:20
Общество
Кремль не стал комментировать статью Times о смертности на фоне COVID-19 в России
17:19
Общество
Михаил Дегтярев рассказал о главной проблеме систем персонификации на оружии
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Делегация из Франции посетила Эр-Рияд для оценки перспектив на саудовском рынке

  /   Обновлено: 02 июня 2021 17:15
Ближний Восток
Делегация из Франции посетила Эр-Рияд для оценки перспектив на саудовском рынке
wikipedia.org  /  B. alotaby / CC BY-SA 4.0

Французская делегация в ходе трехдневного визита в Саудовскую Аравию оценит перспективные секторы для инвестирования, сообщает Arab News.

Три представителя от Международного французско-саудовского делового комитета (объединение французских предприятий) прибыли в Эр-Рияд для встреч с представителями местных министерств, государственных учреждений и посещения европейских предприятий, действующих на территории Королевства.

Председатель Комитета Лоран Жермен сообщил журналистам, что прогнозы экономического роста Саудовской Аравии на следующие 10 лет и ее многообещающий рынок представляют значительный интерес для французских компаний.

В частности, ожидается развитие сотрудничества в сфере цифровых технологий, здравоохранения и высоких технологий.

«Во Франции есть множество стартапов, а также малых и средних предприятий, специализирующихся на дорогостоящих технологиях, и наша цель в том, чтобы предоставить им широкий доступ к саудовскому рынку», — заявил Жермен.

Он добавил, что правительство Саудовской Аравии поставило перед собой конкретные задачи и выстроило четкую стратегию для их выполнения.

Например, министерство энергетики заявило о намерении получать не менее 50% энергии от возобновляемых источников к 2030 году. С учетом опыта, имеющегося у французских компаний в этой сфере, а также наличия перспективных стартапов, это может стать интересным предложением для саудовского рынка, считает Жермен.

Делегация из Франции посетила Эр-Рияд для оценки перспектив на саудовском рынке
Федеральное агентство новостей  / 

По итогам визита представители Комитета намерены собрать достаточно информации, которая позволит французским компаниям выиграть наибольшее количество тендеров и выйти на рынок Королевства.

Ранее Комитет подписал с министерством инвестиций Саудовской Аравии соглашение о развитии двусторонних отношений и долгосрочного партнерства в развивающихся секторах.

Сотрудничество с иностранными инвесторами начало активно развиваться после утверждения Эр-Риядом государственной программы Vision 2030 («Видение 2030»), призванной вывести страну на уровень одного из важнейших экономических центров региона.

Для этого саудовские власти определили 96 стратегических целей в рамках 13 программ в различных секторах, которые включают в себя снижение зависимости от экспорта нефти, увеличение оборота иных товаров и услуг, развитие сфер здравоохранения, образования и туризма.

Визит французской делегации показывает, что несмотря на вызванные пандемией сложности в реализации программы в 2020 году, интерес иностранных государств в отношении Саудовской Аравии пока сохраняется. В настоящее время Франция является одним из крупнейших инвесторов: ее вклад в саудовские проекты составляет более 4,37 млрд долларов.

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Все новости / Ближний Восток / Делегация из Франции посетила Эр-Рияд для оценки перспектив на саудовском рынке
саудовская аравия франция
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