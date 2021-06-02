Делегация из Франции посетила Эр-Рияд для оценки перспектив на саудовском рынке

Французская делегация в ходе трехдневного визита в Саудовскую Аравию оценит перспективные секторы для инвестирования, сообщает Arab News.
Три представителя от Международного французско-саудовского делового комитета (объединение французских предприятий) прибыли в Эр-Рияд для встреч с представителями местных министерств, государственных учреждений и посещения европейских предприятий, действующих на территории Королевства.
Saudi Arabia, France strengthen business, trade relations in line with Vision 2030 investment plans https://t.co/CJOkQxVzg8 pic.twitter.com/DmxqbduUul— Yousif Bin Khamis (@JoeJoeeeee) June 1, 2021
Председатель Комитета Лоран Жермен сообщил журналистам, что прогнозы экономического роста Саудовской Аравии на следующие 10 лет и ее многообещающий рынок представляют значительный интерес для французских компаний.
В частности, ожидается развитие сотрудничества в сфере цифровых технологий, здравоохранения и высоких технологий.
«Во Франции есть множество стартапов, а также малых и средних предприятий, специализирующихся на дорогостоящих технологиях, и наша цель в том, чтобы предоставить им широкий доступ к саудовскому рынку», — заявил Жермен.
Он добавил, что правительство Саудовской Аравии поставило перед собой конкретные задачи и выстроило четкую стратегию для их выполнения.
Например, министерство энергетики заявило о намерении получать не менее 50% энергии от возобновляемых источников к 2030 году. С учетом опыта, имеющегося у французских компаний в этой сфере, а также наличия перспективных стартапов, это может стать интересным предложением для саудовского рынка, считает Жермен.
По итогам визита представители Комитета намерены собрать достаточно информации, которая позволит французским компаниям выиграть наибольшее количество тендеров и выйти на рынок Королевства.
Ранее Комитет подписал с министерством инвестиций Саудовской Аравии соглашение о развитии двусторонних отношений и долгосрочного партнерства в развивающихся секторах.
Сотрудничество с иностранными инвесторами начало активно развиваться после утверждения Эр-Риядом государственной программы Vision 2030 («Видение 2030»), призванной вывести страну на уровень одного из важнейших экономических центров региона.
#SaudiVision2030 is opening the Kingdom to global investment, helping to create an innovative, diverse and thriving business environment. pic.twitter.com/EYjEU2G1fW— رؤية السعودية 2030 (@SaudiVision2030) May 25, 2021
Для этого саудовские власти определили 96 стратегических целей в рамках 13 программ в различных секторах, которые включают в себя снижение зависимости от экспорта нефти, увеличение оборота иных товаров и услуг, развитие сфер здравоохранения, образования и туризма.
Визит французской делегации показывает, что несмотря на вызванные пандемией сложности в реализации программы в 2020 году, интерес иностранных государств в отношении Саудовской Аравии пока сохраняется. В настоящее время Франция является одним из крупнейших инвесторов: ее вклад в саудовские проекты составляет более 4,37 млрд долларов.