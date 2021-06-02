Делегация из Франции посетила Эр-Рияд для оценки перспектив на саудовском рынке

Французская делегация в ходе трехдневного визита в Саудовскую Аравию оценит перспективные секторы для инвестирования, сообщает Arab News.

Три представителя от Международного французско-саудовского делового комитета (объединение французских предприятий) прибыли в Эр-Рияд для встреч с представителями местных министерств, государственных учреждений и посещения европейских предприятий, действующих на территории Королевства.

Saudi Arabia, France strengthen business, trade relations in line with Vision 2030 investment plans https://t.co/CJOkQxVzg8 pic.twitter.com/DmxqbduUul — Yousif Bin Khamis (@JoeJoeeeee) June 1, 2021

Председатель Комитета Лоран Жермен сообщил журналистам, что прогнозы экономического роста Саудовской Аравии на следующие 10 лет и ее многообещающий рынок представляют значительный интерес для французских компаний.

В частности, ожидается развитие сотрудничества в сфере цифровых технологий, здравоохранения и высоких технологий.

«Во Франции есть множество стартапов, а также малых и средних предприятий, специализирующихся на дорогостоящих технологиях, и наша цель в том, чтобы предоставить им широкий доступ к саудовскому рынку», — заявил Жермен.

Он добавил, что правительство Саудовской Аравии поставило перед собой конкретные задачи и выстроило четкую стратегию для их выполнения.

Например, министерство энергетики заявило о намерении получать не менее 50% энергии от возобновляемых источников к 2030 году. С учетом опыта, имеющегося у французских компаний в этой сфере, а также наличия перспективных стартапов, это может стать интересным предложением для саудовского рынка, считает Жермен.

Федеральное агентство новостей /

По итогам визита представители Комитета намерены собрать достаточно информации, которая позволит французским компаниям выиграть наибольшее количество тендеров и выйти на рынок Королевства.

Ранее Комитет подписал с министерством инвестиций Саудовской Аравии соглашение о развитии двусторонних отношений и долгосрочного партнерства в развивающихся секторах.

Сотрудничество с иностранными инвесторами начало активно развиваться после утверждения Эр-Риядом государственной программы Vision 2030 («Видение 2030»), призванной вывести страну на уровень одного из важнейших экономических центров региона.

#SaudiVision2030 is opening the Kingdom to global investment, helping to create an innovative, diverse and thriving business environment. pic.twitter.com/EYjEU2G1fW — رؤية السعودية 2030 (@SaudiVision2030) May 25, 2021

Для этого саудовские власти определили 96 стратегических целей в рамках 13 программ в различных секторах, которые включают в себя снижение зависимости от экспорта нефти, увеличение оборота иных товаров и услуг, развитие сфер здравоохранения, образования и туризма.

Визит французской делегации показывает, что несмотря на вызванные пандемией сложности в реализации программы в 2020 году, интерес иностранных государств в отношении Саудовской Аравии пока сохраняется. В настоящее время Франция является одним из крупнейших инвесторов: ее вклад в саудовские проекты составляет более 4,37 млрд долларов.