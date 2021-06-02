В ЛНР предложили ввести смертную казнь за геноцид и незаконные методы войны

Луганск, 2 июня. Луганская Народная Республика может ввести смертную казнь за акты геноцида. Генпрокуратура ЛНР выступила с подобным предложением.

Казнь также может быть введена за незаконные методы ведения боевых действий. Прокуратура республики завела 27 мая уголовное дело на задержанного в Белоруссии блогера Романа Протасевича. Также Луганск выразил готовность содействовать Минску в расследовании. В ЛНР Протасевичу могут грозить до 20 лет заключения или пожизненный срок.

Во время проведения следствия были собраны доказательства о действиях ВСУ и «добробатов», причастных к геноциду и незаконным методам ведения войны. В ведомстве предлагают ужесточить наказание по подобным статьям вплоть до высшей меры. Соответствующий запрос был направлен на имя главы ЛНР Леонида Пасечника и в парламент республики.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее пригласил представителей Донбасса для общения с Протасевичем. Желающие смогут задать ему вопросы, заметил он.