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02 июня 17:46
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новостей
17:44
Политика
Вопрос о пресс-конференции по итогам российско-американского саммита не решен
17:43
Политика
Козак назвал главную причину военного обострения в Донбассе
17:41
Политика
Жириновский предложил переименовать «Единую Россию»
17:39
Политика
Порошенко попросил американских сенаторов свести Байдена и Зеленского
17:36
Происшествия
Навальный отказался участвовать в заседании по иску к владимирской ИК-3
17:35
Общество
Соглашение о сотрудничестве заключили общество «Знание» и «Россия — страна возможностей»
17:35
Общество
Министр культуры Калининградской области на полях ПМЭФ заявил о поддержке кино
17:34
Общество
Германия назвала причину отмены рейсов Lufthansa в Россию
17:34
Экономика
Белоусов прояснил задачи правительства в диалоге с металлургами
17:33
Политика
Швейцария начала аккредитацию журналистов на встречу Путина и Байдена
17:32
Общество
Главред журнала «Калашников» призвал не допустить запрета спортивной стрельбы в РФ
17:31
Армия
Постпред РФ при ООН указал на причину продолжения конфликта в Донбассе
17:29
Общество
Московские рестораторы не планируют создавать отдельные зоны для привитых от COVID-19
17:26
Политика
Законопроект о легализации каннабиса внесен на рассмотрение Верховной рады
17:25
Происшествия
Адвокат россиянина Дудникова обжаловал его задержание в Белоруссии
17:25
Армия
Израильские силовики захватили в ходе спецоперации одного из лидеров ХАМАС
17:21
ФАН-ТВ
Ицхак Герцог стал президентом Израиля. События дня
17:21
Общество
Трутнев остался недоволен ходом строительства погранперехода в Приморье
17:20
Общество
Кремль не стал комментировать статью Times о смертности на фоне COVID-19 в России
17:19
Общество
Михаил Дегтярев рассказал о главной проблеме систем персонификации на оружии
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«Спутник V» показал эффективность более 96%

Общество
«Спутник V» показал эффективность более 96%
Global Look Press  /  Luis Lima Jr Source/ Keystone Press Agency

Москва, 2 июня. Разработанная в России вакцина от коронавируса демонстрирует высокую эффективность, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Эффективность вакцины «Спутник V», созданной учеными из Центра имени Гамалеи, в данный момент превышает 96%. Россиянам не следует волноваться, и надлежит активнее участвовать в кампании по вакцинации от COVID-19, добавил глава здравоохранительного ведомства России.

Летом 2020 года российское Министерство здравоохранения зарегистрировало первую в мире вакцину от коронавируса, которую разработали на базе Центра имени Гамалеи. Впоследствии ее назвали «Спутник V». На сегодня в РФ есть еще два препарата от COVID-19 — вакцина «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал граждан пройти иммунизацию от коронавируса. Говоря об этом, он напомнил, что сам также прошел вакцинацию.

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Все новости / Общество / «Спутник V» показал эффективность более 96%
вакцина мурашко коронавирус COVID-19 Спутник V
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