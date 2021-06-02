«Спутник V» показал эффективность более 96%

Москва, 2 июня. Разработанная в России вакцина от коронавируса демонстрирует высокую эффективность, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Эффективность вакцины «Спутник V», созданной учеными из Центра имени Гамалеи, в данный момент превышает 96%. Россиянам не следует волноваться, и надлежит активнее участвовать в кампании по вакцинации от COVID-19, добавил глава здравоохранительного ведомства России.

Летом 2020 года российское Министерство здравоохранения зарегистрировало первую в мире вакцину от коронавируса, которую разработали на базе Центра имени Гамалеи. Впоследствии ее назвали «Спутник V». На сегодня в РФ есть еще два препарата от COVID-19 — вакцина «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал граждан пройти иммунизацию от коронавируса. Говоря об этом, он напомнил, что сам также прошел вакцинацию.