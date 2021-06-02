Сдержанный стенд Генпрокуратуры РФ на ПМЭФ-2021 получил приз зрительских симпатий

Санкт-Петербург, 2 июня. Приз зрительских симпатий на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) неожиданно получил сдержанный стенд Генеральной прокуратуры РФ.

Павильон представляет собой выездную модель взаимодействия профильных подразделений ведомства с бизнес- и профессиональным сообществом. Стенд Генпрокуратуры состоит из белых стен и герба.

Участников международного экономического форума встречают девушки в форме. Все желающие могут задать вопросы и получить консультацию профессионалов.

ПМЭФ-2021 стартовал в Петербурге 2 июня. Мероприятие является главным экономическим событием страны. До 5 июня там будут обсуждаться политические и экономические вопросы мирового уровня.