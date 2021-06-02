Американский генерал назвал главную ошибку США при переговорах с Россией

Вашингтон, 2 июня. Американский отставной генерал Бен Ходжес полагает, что власти США и других западных стран игнорируют силовой аспект при диалоге с Россией.

Такое мнение бывший военачальник американской армии выразил в интервью изданию National Review.

«Это настоящая конкуренция силы, а Запад почему-то просто не обращает на нее внимания», — заявил Ходжес о военном присутствии России в Сирии и в Приднестровье.

Он назвал Черноморский регион «котлом соперничества» и призвал власти США исправить ошибку при диалоге с Россией, уделив внимание силовому давлению на РФ.

Российское руководство неоднократно отмечало многочисленные факты роста военной активности США и НАТО в районе Черного моря и указывало на сугубо оборонительный характер военной доктрины РФ. Также сообщалось, что европейская политика США может привести к глобальной ядерной катастрофе.