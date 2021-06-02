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02 июня 16:19
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:18
Происшествия
В Петербурге пенсионерка с инсультом напала на терапевта во время визита
16:18
Политика
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о санкциях за нарушение прав россиян
16:18
США
Активист из National Black Power заявил, что готов «убить всех белых в США»
16:17
Политика
Путин оценил обновленный список кандидатов «Единой России» в Госдуму
16:16
Общество
Путин заявил, что ЕР проделала большую работу по борьбе с пандемией
16:16
Происшествия
Силовики ищут гражданина Белоруссии, избившего под Смоленском оперативника ФСБ
16:16
Общество
В ЛНР предложили ввести смертную казнь за геноцид и незаконные методы войны
16:16
Общество
"Спутник V" показал эффективность более 96%
16:15
Армия
Литовкин объяснил, почему США не дадут Украине оружие для войны с Россией
16:14
Политика
В МИД Азербайджана заявили о готовности провести демаркацию границы с Арменией
16:13
Ливия
Россию пригласили на Берлинскую конференцию по Ливии
16:11
Общество
Петербуржцы дадут имя детенышу кошачьего лемура из Ленинградского зоопарка
16:10
Армия
Американский генерал назвал главную ошибку США при переговорах с Россией
16:07
Экономика
Минфин РФ сообщил о получении Минском второго транша госкредита
16:06
Общество
Сдержанный стенд Генпрокуратуры РФ на ПМЭФ-2021 получил приз зрительских симпатий
16:04
Общество
Депутат Федоров о казнях «Циклоном Б» в Аризоне: «Гитлер черпал вдохновение в США»
16:02
Общество
Путин призвал не нервировать Силуанова и вспомнил старую русскую поговорку
16:01
Происшествия
Экс-советника главы Росрыболовства перевели под домашний арест
16:01
Общество
Путин поручил ускорить организацию передвижных медицинских комплексов
15:59
Общество
Голикова анонсировала появление в РФ уникальных тестов для выявления инфекций
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Ванга предсказала безбедную жизнь в 2021 году семи знакам зодиака

Общество
Ванга предсказала безбедную жизнь в 2021 году семи знакам зодиака
пресс-служба первого канала

Москва, 2 июня. Болгарская провидица Ванга при жизни предсказывала судьбу не только конкретным людям, обратившимся за помощью, но и делала прогнозы на будущее для знаков зодиака.

Согласно предсказаниям слепой женщины, 2021 год будет особенно удачен в финансовом плане сразу для семи представителей зодиакального круга. В список счастливчиков попали в том числе Близнецы, Весы и Рыбы. Ванга говорила, что если рожденные люди под определенными созвездиями будут прислушиваться к интуиции и обращать внимание на знаки, в конечном итоге их жизнь улучшится.

Решение всех проблем до конца 2021 года Ванга предсказывала Тельцам. Родившиеся с 21 апреля по 21 мая россияне смогут поймать удачу за хвост, если будут доверять внутреннему голосу и своей мудрости. Есть вероятность удачного продвижения по карьерной лестнице.

Близнецы смогут улучшить свое материальное состояние к концу года. Представители знака будут чувствовать себя уверенными. Они смогут расплатиться со всеми долгами. Начальство обратит внимание на качество работы и выпишет премию.

Весы в течение года смогут сменить работу, фортуна улыбнется им. Финансовое положение начнет улучшаться. Заработанные средства Ванга рекомендовала вкладывать в собственный бизнес, чтобы преумножить их. Если все делать правильно, можно приблизиться к мечте.

Упорный труд и выдержка помогут Скорпионам сдвинуться с мертвой точки и заработать приличную сумму денег. Представителям знака зодиака удастся создать хорошую финансовую подушку за короткий промежуток времени. В течение года Скорпионам будет везти в различных делах, пишет comandir.com.

Стрельцы смогут не только разбогатеть, но и удачно влюбиться. Если россияне, рожденные в период с 23 ноября по 21 декабря, приложат усилия, их мечты начнут сбываться. До конца года прибыль будет расти.

Еще одними везунчиками в 2021 году станут Водолеи. Безработные представители знака удачно трудоустроятся, благодаря чему начнут избавляться от долгов. Представителям этого знака стоит быть внимательными и не игнорировать знаки судьбы.

Рыбы также смогут расплатиться со всеми долгами, которые накопили в течение нескольких лет. Они смогут подписать выгодный рабочий контракт. На любовном фронте могут произойти хорошие изменения.

Ванга перед смертью успела сделать несколько тайных предсказаний для всего человечества на 2021 год. Пророчества ясновидящей рассекретил ее кум.

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Все новости / Общество / Ванга предсказала безбедную жизнь в 2021 году семи знакам зодиака
ванга удача богатство знаки зодиака гороскоп
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