Двое цыган убили пенсионера и попытались поджогом скрыть следы преступления

Калуга, 2 июня. Тело 83-летнего мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили в Людиновском районе Калужской области. Ноги убитого были связаны скотчем, а сам дом пенсионера подожжен.

По подозрению в совершении преступления сотрудниками правоохранительных органов были задержаны двое представителей цыганской диаспоры 39 и 33 лет. Мужчины давали противоречивые показания и пытались обвинить в содеянном друг друга, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах. Однако следователям удалось обнаружить следы преступления, подтверждающие вину обоих задержанных.

Как показала проверка, подозреваемые проникли в жилое помещение с целью наживы, но были замечены хозяином. Тогда нападавшие избили мужчину, а после принялись душить. Чтобы скрыть факт убийства, они связали пенсионеру ноги, подожгли матрас и включили газ. Соседи убитого быстро отреагировали на инцидент и вызвали спасателей.

Подозреваемые украли мобильный телефон и 6,5 тыс. рублей. Им предъявлено обвинение по статьям «убийство, совершенное группой лиц с целью скрыть другое преступление» и «разбойное нападение».

Уволенный сотрудник поджег птицефабрику в Красноярском крае, сообщал ФАН ранее.