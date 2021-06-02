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02 июня 16:19
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новостей
16:18
Происшествия
В Петербурге пенсионерка с инсультом напала на терапевта во время визита
16:18
Политика
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о санкциях за нарушение прав россиян
16:18
США
Активист из National Black Power заявил, что готов «убить всех белых в США»
16:17
Политика
Путин оценил обновленный список кандидатов «Единой России» в Госдуму
16:16
Общество
Путин заявил, что ЕР проделала большую работу по борьбе с пандемией
16:16
Происшествия
Силовики ищут гражданина Белоруссии, избившего под Смоленском оперативника ФСБ
16:16
Общество
В ЛНР предложили ввести смертную казнь за геноцид и незаконные методы войны
16:16
Общество
"Спутник V" показал эффективность более 96%
16:15
Армия
Литовкин объяснил, почему США не дадут Украине оружие для войны с Россией
16:14
Политика
В МИД Азербайджана заявили о готовности провести демаркацию границы с Арменией
16:13
Ливия
Россию пригласили на Берлинскую конференцию по Ливии
16:11
Общество
Петербуржцы дадут имя детенышу кошачьего лемура из Ленинградского зоопарка
16:10
Армия
Американский генерал назвал главную ошибку США при переговорах с Россией
16:07
Экономика
Минфин РФ сообщил о получении Минском второго транша госкредита
16:06
Общество
Сдержанный стенд Генпрокуратуры РФ на ПМЭФ-2021 получил приз зрительских симпатий
16:04
Общество
Депутат Федоров о казнях «Циклоном Б» в Аризоне: «Гитлер черпал вдохновение в США»
16:02
Общество
Путин призвал не нервировать Силуанова и вспомнил старую русскую поговорку
16:01
Происшествия
Экс-советника главы Росрыболовства перевели под домашний арест
16:01
Общество
Путин поручил ускорить организацию передвижных медицинских комплексов
15:59
Общество
Голикова анонсировала появление в РФ уникальных тестов для выявления инфекций
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Двое цыган убили пенсионера и попытались поджогом скрыть следы преступления

Происшествия
Двое цыган убили пенсионера и попытались поджогом скрыть следы преступления
 /  ПолитРоссия

Калуга, 2 июня. Тело 83-летнего мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили в Людиновском районе Калужской области. Ноги убитого были связаны скотчем, а сам дом пенсионера подожжен.

По подозрению в совершении преступления сотрудниками правоохранительных органов были задержаны двое представителей цыганской диаспоры 39 и 33 лет. Мужчины давали противоречивые показания и пытались обвинить в содеянном друг друга, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах. Однако следователям удалось обнаружить следы преступления, подтверждающие вину обоих задержанных.

Как показала проверка, подозреваемые проникли в жилое помещение с целью наживы, но были замечены хозяином. Тогда нападавшие избили мужчину, а после принялись душить. Чтобы скрыть факт убийства, они связали пенсионеру ноги, подожгли матрас и включили газ. Соседи убитого быстро отреагировали на инцидент и вызвали спасателей.

Подозреваемые украли мобильный телефон и 6,5 тыс. рублей. Им предъявлено обвинение по статьям «убийство, совершенное группой лиц с целью скрыть другое преступление» и «разбойное нападение».

Уволенный сотрудник поджег птицефабрику в Красноярском крае, сообщал ФАН ранее.

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убийство поджог цыгане калужская область
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