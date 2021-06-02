Путин призвал не нервировать Силуанова и вспомнил старую русскую поговорку

Москва, 2 июня. Лидер РФ Владимир Путин напомнил общественности о русской поговорке «Скупой платит дважды».

Сейчас строятся комплексы для вакцинации граждан от коронавируса. Однако в будущем может возникнуть потребность в возведении медицинских мобильных комплексов для больных COVID-19. Лучше сразу делать то, что нужно, уточнил Владимир Путин.

«Лучше делать сразу то, что нужно, чем потом нервировать Антона Германовича и все министерство финансов», — подчеркнул глава РФ.

Президент России Владимир Путин прошел полный курс вакцинации от коронавируса. Вторую дозу препарата ему ввели в середине апреля. Каким именно средством вакцинировался Владимир Путин, не сообщается.