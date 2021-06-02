Политолог Леонтьев заявил, что Вашингтон неспособен противостоять Москве

Москва, 2 июня. Американская сторона не способна на серьезное противостояние России. У США нет ни физической, ни экономической мощи, заявил политолог Владимир Леонтьев.

Так он прокомментировал слова публициста Роберта Каплана о невозможности победить Россию из-за разногласий между политическими элитами США, сообщили журналисты Общественной службы новостей.

По словам эксперта, Вашингтон прикрывает отсутствие собственного превосходства, вследствие чего и возникают заявления о "расколе". США похожи на "плохого танцора", которому все время что-то мешает действовать, подчеркнул Леонтьев.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин и лидер Америки Джо Байден встретятся 16 июня в Женеве. В этот день Швейцария может ограничить гражданские перелеты через город.