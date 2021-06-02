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новостей
16:18
Происшествия
В Петербурге пенсионерка с инсультом напала на терапевта во время визита
16:18
Политика
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о санкциях за нарушение прав россиян
16:18
США
Активист из National Black Power заявил, что готов «убить всех белых в США»
16:17
Политика
Путин оценил обновленный список кандидатов «Единой России» в Госдуму
16:16
Общество
Путин заявил, что ЕР проделала большую работу по борьбе с пандемией
16:16
Происшествия
Силовики ищут гражданина Белоруссии, избившего под Смоленском оперативника ФСБ
16:16
Общество
В ЛНР предложили ввести смертную казнь за геноцид и незаконные методы войны
16:16
Общество
"Спутник V" показал эффективность более 96%
16:15
Армия
Литовкин объяснил, почему США не дадут Украине оружие для войны с Россией
16:14
Политика
В МИД Азербайджана заявили о готовности провести демаркацию границы с Арменией
16:13
Ливия
Россию пригласили на Берлинскую конференцию по Ливии
16:11
Общество
Петербуржцы дадут имя детенышу кошачьего лемура из Ленинградского зоопарка
16:10
Армия
Американский генерал назвал главную ошибку США при переговорах с Россией
16:07
Экономика
Минфин РФ сообщил о получении Минском второго транша госкредита
16:06
Общество
Сдержанный стенд Генпрокуратуры РФ на ПМЭФ-2021 получил приз зрительских симпатий
16:04
Общество
Депутат Федоров о казнях «Циклоном Б» в Аризоне: «Гитлер черпал вдохновение в США»
16:02
Общество
Путин призвал не нервировать Силуанова и вспомнил старую русскую поговорку
16:01
Происшествия
Экс-советника главы Росрыболовства перевели под домашний арест
16:01
Общество
Путин поручил ускорить организацию передвижных медицинских комплексов
15:59
Общество
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«Лазейка закрылась»: Манукян отреагировал на арест экс-главы «Открытки» Пивоварова

  /   Обновлено: 02 июня 2021 16:15
Общество
«Лазейка закрылась»: Манукян отреагировал на арест экс-главы «Открытки» Пивоварова
Pr Scr Telegram  /  Пивоваров

Первомайский районный суд Краснодара вынес решение о мере пресечения экс-главе организации «Открытая Россия»1 (признана в РФ нежелательной) Андрею Пивоварову. Пивоваров арестован на два месяца, которые проведет в местном СИЗО. Суд отказал в ходатайстве защите, просившей поместить задержанного под домашний арест. Пивоваров подозревается в участии в деятельности нежелательной организации, что предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.

Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, блогер Вадим Манукян, который плотно занимается деятельностью нежелательных организаций, аффилированных с беглым олигархом Михаилом Ходорковским, прокомментировал ФАН решение суда по Пивоварову.

«Постепенно все «нежелательные» приближаются к своему логическому финалу, — отметил Манукян. — Они долгие годы под предводительством Ходорковского морочили голову россиянам, и вот наступил час расплаты. Даже заявление о ликвидации движения, которое 20 лет назад создал МБХ, никому не позволит уйти от ответственности. Все их ходы давно уже записаны, и никто из них не сможет покинуть РФ. Раньше у них была лазейка: они пользовались отсутствием границы между Россией и Белоруссией и улетали в третьи страны через Минск, но теперь в связи с блокировкой авиаперелетов для них эта возможность закрылась. Вот и Пивоваров не долетел. И думаю, он далеко не последний из не долетевших».

Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной в РФ работу трех иностранных НКО, связанных с Михаилом Ходорковским
Федеральное агентство новостей  / 

Как сообщило региональное управление СК РФ, ранее Андрей Пивоваров неоднократно привлекался к административной ответственности за участие в деятельности нежелательной организации, поэтому теперь он привлечен к уголовной ответственности.

Пивоваров был задержан в петербургском аэропорту Пулково вечером 31 мая, когда он пытался вылететь в Варшаву рейсом польской авиакомпании LOT. Следствие расценило это как попытку подозреваемого скрыться за границей.

Генпрокуратура РФ в 2017 году признала нежелательной в РФ работу трех иностранных НКО, связанных с Михаилом Ходорковским и так или иначе эксплуатирующим в названиях слова «Открытая Россия», — «Открытка», Open Russia и т. д.

1 Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной на территории РФ

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Все новости / Общество / «Лазейка закрылась»: Манукян отреагировал на арест экс-главы «Открытки» Пивоварова
ходорковский манукян нежелательная организация андрей пивоваров
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