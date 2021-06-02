«Лазейка закрылась»: Манукян отреагировал на арест экс-главы «Открытки» Пивоварова

Первомайский районный суд Краснодара вынес решение о мере пресечения экс-главе организации «Открытая Россия»1 (признана в РФ нежелательной) Андрею Пивоварову. Пивоваров арестован на два месяца, которые проведет в местном СИЗО. Суд отказал в ходатайстве защите, просившей поместить задержанного под домашний арест. Пивоваров подозревается в участии в деятельности нежелательной организации, что предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.

Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, блогер Вадим Манукян, который плотно занимается деятельностью нежелательных организаций, аффилированных с беглым олигархом Михаилом Ходорковским, прокомментировал ФАН решение суда по Пивоварову.

«Постепенно все «нежелательные» приближаются к своему логическому финалу, — отметил Манукян. — Они долгие годы под предводительством Ходорковского морочили голову россиянам, и вот наступил час расплаты. Даже заявление о ликвидации движения, которое 20 лет назад создал МБХ, никому не позволит уйти от ответственности. Все их ходы давно уже записаны, и никто из них не сможет покинуть РФ. Раньше у них была лазейка: они пользовались отсутствием границы между Россией и Белоруссией и улетали в третьи страны через Минск, но теперь в связи с блокировкой авиаперелетов для них эта возможность закрылась. Вот и Пивоваров не долетел. И думаю, он далеко не последний из не долетевших».

Федеральное агентство новостей /

Как сообщило региональное управление СК РФ, ранее Андрей Пивоваров неоднократно привлекался к административной ответственности за участие в деятельности нежелательной организации, поэтому теперь он привлечен к уголовной ответственности.

Пивоваров был задержан в петербургском аэропорту Пулково вечером 31 мая, когда он пытался вылететь в Варшаву рейсом польской авиакомпании LOT. Следствие расценило это как попытку подозреваемого скрыться за границей.

Генпрокуратура РФ в 2017 году признала нежелательной в РФ работу трех иностранных НКО, связанных с Михаилом Ходорковским и так или иначе эксплуатирующим в названиях слова «Открытая Россия», — «Открытка», Open Russia и т. д.

1 Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной на территории РФ