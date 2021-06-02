Голикова анонсировала появление в РФ уникальных тестов для выявления инфекций

Москва, 2 июня. Российские ученые заняты разработкой специальных тестов для выявления нескольких инфекций, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Ожидается, что тесты появятся в стране уже в конце этого года. Они будут способны дать результат за час и выявить пять эпидемически значимых инфекций, добавила Голикова.

«Это СOVID-19, грипп, сальмонеллез, туберкулез и устойчивый к антибиотикам стафилококк», — отметила она на совещании с членами правительства, которое провел президент РФ.

Россия оказалась одной из самых подготовленных к «эпидемиологическим шокам» стран, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, сейчас страна должна приложить максимальное количество усилий для поддержания этого уровня.