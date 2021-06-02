Путин поручил ускорить организацию передвижных медицинских комплексов

Москва, 2 июня. Организацию передвижных медицинских комплексов необходимо ускорить, заявил президент России Владимир Путин.

Российский лидер поручил мобилизоваться с организацией передвижных медицинских комплексов, несмотря на то, что решение этого вопроса требует средств на дорогостоящее оборудование.

«Скупой платит дважды», — подчеркнул Путин.

Глава государства также призвал граждан пройти вакцинацию от коронавируса, следуя его примеру. Сам Путин привился от COVID-19 23 марта. Второй компонент вакцины он получил 14 апреля.