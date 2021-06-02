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16:16
Происшествия
Силовики ищут гражданина Белоруссии, избившего под Смоленском оперативника ФСБ
16:16
Общество
В ЛНР предложили ввести смертную казнь за геноцид и незаконные методы войны
16:16
Общество
"Спутник V" показал эффективность более 96%
16:15
Армия
Литовкин объяснил, почему США не дадут Украине оружие для войны с Россией
16:14
Политика
В МИД Азербайджана заявили о готовности провести демаркацию границы с Арменией
16:13
Ливия
Россию пригласили на Берлинскую конференцию по Ливии
16:11
Общество
Петербуржцы дадут имя детенышу кошачьего лемура из Ленинградского зоопарка
16:10
Армия
Американский генерал назвал главную ошибку США при переговорах с Россией
16:07
Экономика
Минфин РФ сообщил о получении Минском второго транша госкредита
16:06
Общество
Сдержанный стенд Генпрокуратуры РФ на ПМЭФ-2021 получил приз зрительских симпатий
16:04
Общество
Депутат Федоров о казнях «Циклоном Б» в Аризоне: «Гитлер черпал вдохновение в США»
16:02
Общество
Путин призвал не нервировать Силуанова и вспомнил старую русскую поговорку
16:01
Происшествия
Экс-советника главы Росрыболовства перевели под домашний арест
16:01
Общество
Путин поручил ускорить организацию передвижных медицинских комплексов
15:59
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Голикова анонсировала появление в РФ уникальных тестов для выявления инфекций
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15:57
Происшествия
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Эксперты объяснили, зачем НАТО собирается поставлять Украине оружие

Политика
Эксперты объяснили, зачем НАТО собирается поставлять Украине оружие
Федеральное агентство новостей  / 

Существует очень много каналов по поставке оружия блоком НАТО Украине. И они носят и открытый характер, так считают опрошенные ФАН политологи и журналисты.

Поставка оружия

Под прикрытием учений Sea Breeze НАТО снова снабдит Украину современным оружием для ведения войны на территории Донбасса. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России — генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, несмотря на морской статус учений, «истинные границы военной активности выходят далеко за пределы украинского участка акватории Черного моря». В частности, на Украине будут отрабатывать взаимодействие спецназа различной национальной принадлежности «при совместном выполнении задач, а также десантирование на парашютах и по-штурмовому с вертолетов, в том числе в ночное время».

Эксперты рассказали, зачем НАТО собирается поставлять Украине оружие
Федеральное агентство новостей  / 

«А еще более конкретно — именно туда под прикрытием проведения учения планируется доставить современное вооружение, боеприпасы и материальное имущество для украинских войск», — заявил Конашенков.

Потом, заметил он, как и в прежние годы, все это направят в Донбасс.

Запоздалая реакция НАТО

Политолог Андрей Иванов согласился с утверждением, что под видом учений НАТО может перебросить оружие на Украину. С другой стороны — Альянс давно это мог сделать, если бы хотел, возможностей было предостаточно. Но главное тут совершенно другое.

«Дело в том, что недавняя переброска российских войск к границе с Украиной серьезно взбудоражила политиков в Киеве, Брюсселе и Вашингтоне. И Запад откровенно не знал, чем можно ответить в принципе. Адекватного ответа не было, тем более оперативного. И вот нынешние учения надо воспринимать именно как попытку ответить на прошлые события. И мы видим, что ответ абсолютно симметричный, то есть не оригинальный, а банальный», — пояснил Андрей Иванов.

Эксперты рассказали, зачем НАТО собирается поставлять Украине оружие
Федеральное агентство новостей  / 

Действия НАТО выглядят откровенно запоздалыми, заметил политолог.

«Как говорится, кулаками не машут после драки. И одновременно возникает уверенность, что Россия ранее смогла серьезно дезориентировать руководство Альянса, которое долго не знало, что делать, и в итоге так ничего нового и не смогло придумать», — заключил Андрей Иванов.

Все идет в Донбасс

Кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин отметил, что существует очень много каналов по поставке оружия блоком НАТО Украине. Они носят и открытый характер. Да и цель их последние семь лет не изменяется — все идет в Донбасс.

«Однако нужно смотреть на то, что несут эти учения. Не репетируют ли они нападение на Крым и обстрел ДНР? Вполне возможно, что стратегия учений изменилась. И многонациональные войска готовятся к высадке на территории победившей Русской весны. Нужно задать вопрос: а кто же будет воевать этим оружием? Украинская армия или все же иностранные войска? Последние вполне хотят появиться в Донбассе под видом «миротворцев» или еще каком статусе», — заключил Антон Бредихин.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.

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сша донбасс украина нато
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