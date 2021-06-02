В СК официально прокомментировали арест Пивоварова

Краснодар, 2 июня. Следствие добилось ареста для подозреваемого Андрея Пивоварова. В отношении него возбуждено дело об участии в нежелательной НКО.

По данным СУ СКР по Краснодарскому краю, в августе прошлого года фигурант опубликовал призыв в соцсети. Он агитировал граждан оказать поддержку нежелательной организации, в деятельности которой участвовал сам.

Пивоваров ранее неоднократно привлекался к административной ответственности, работая на данную НКО. Правоохранители предотвратили попытку фигуранта скрыться за пределами России. Суд в Краснодаре отправил его под арест на два месяца.