Навальный обжалует отказ суда в снятии статуса склонного к побегу

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
02 июня 16:18
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:16
Общество
Путин заявил, что ЕР проделала большую работу по борьбе с пандемией
16:16
Происшествия
Силовики ищут гражданина Белоруссии, избившего под Смоленском оперативника ФСБ
16:16
Общество
В ЛНР предложили ввести смертную казнь за геноцид и незаконные методы войны
16:16
Общество
"Спутник V" показал эффективность более 96%
16:15
Армия
Литовкин объяснил, почему США не дадут Украине оружие для войны с Россией
16:14
Политика
В МИД Азербайджана заявили о готовности провести демаркацию границы с Арменией
16:13
Ливия
Россию пригласили на Берлинскую конференцию по Ливии
16:11
Общество
Петербуржцы дадут имя детенышу кошачьего лемура из Ленинградского зоопарка
16:10
Армия
Американский генерал назвал главную ошибку США при переговорах с Россией
16:07
Экономика
Минфин РФ сообщил о получении Минском второго транша госкредита
16:06
Общество
Сдержанный стенд Генпрокуратуры РФ на ПМЭФ-2021 получил приз зрительских симпатий
16:04
Общество
Депутат Федоров о казнях «Циклоном Б» в Аризоне: «Гитлер черпал вдохновение в США»
16:02
Общество
Путин призвал не нервировать Силуанова и вспомнил старую русскую поговорку
16:01
Происшествия
Экс-советника главы Росрыболовства перевели под домашний арест
16:01
Общество
Путин поручил ускорить организацию передвижных медицинских комплексов
15:59
Общество
Голикова анонсировала появление в РФ уникальных тестов для выявления инфекций
15:58
ФАН-ТВ
Камчатский краб-предсказатель откупается от попадания в суп обещаниями инвестиций в регион
15:57
Происшествия
Прокуратура начала проверку полета мужчины на брюхе вертолета
15:56
Политика
Эксперты объяснили, зачем НАТО собирается поставлять Украине оружие
15:56
Общество
Билл Гейтс призвал богатые страны поделиться вакциной от коронавируса
Все новости
02 июня 16:18
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:16
Общество
Путин заявил, что ЕР проделала большую работу по борьбе с пандемией
16:16
Происшествия
Силовики ищут гражданина Белоруссии, избившего под Смоленском оперативника ФСБ
16:16
Общество
В ЛНР предложили ввести смертную казнь за геноцид и незаконные методы войны
16:16
Общество
"Спутник V" показал эффективность более 96%
16:15
Армия
Литовкин объяснил, почему США не дадут Украине оружие для войны с Россией
16:14
Политика
В МИД Азербайджана заявили о готовности провести демаркацию границы с Арменией
16:13
Ливия
Россию пригласили на Берлинскую конференцию по Ливии
16:11
Общество
Петербуржцы дадут имя детенышу кошачьего лемура из Ленинградского зоопарка
16:10
Армия
Американский генерал назвал главную ошибку США при переговорах с Россией
16:07
Экономика
Минфин РФ сообщил о получении Минском второго транша госкредита
16:06
Общество
Сдержанный стенд Генпрокуратуры РФ на ПМЭФ-2021 получил приз зрительских симпатий
16:04
Общество
Депутат Федоров о казнях «Циклоном Б» в Аризоне: «Гитлер черпал вдохновение в США»
16:02
Общество
Путин призвал не нервировать Силуанова и вспомнил старую русскую поговорку
16:01
Происшествия
Экс-советника главы Росрыболовства перевели под домашний арест
16:01
Общество
Путин поручил ускорить организацию передвижных медицинских комплексов
15:59
Общество
Голикова анонсировала появление в РФ уникальных тестов для выявления инфекций
15:58
ФАН-ТВ
Камчатский краб-предсказатель откупается от попадания в суп обещаниями инвестиций в регион
15:57
Происшествия
Прокуратура начала проверку полета мужчины на брюхе вертолета
15:56
Политика
Эксперты объяснили, зачем НАТО собирается поставлять Украине оружие
15:56
Общество
Билл Гейтс призвал богатые страны поделиться вакциной от коронавируса
Все новости

Навальный обжалует отказ суда в снятии статуса склонного к побегу

Происшествия
Навальный обжалует отказ суда в снятии статуса склонного к побегу
Федеральное агентство новостей

Владимир, 2 июня. Защита Алексея Навального намерена обжаловать решение суда об отказе в удовлетворении иска блогера к исправительной колонии.

Навальный продолжит отбывать наказание во владимирской ИК-2 в статусе склонного к побегу. Суд отказал в снятии с осужденного данного статуса.

Рассмотрение иска Навального к исправительной колонии проходило в Петушинском районном суде, писал ФАН. Основатель ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) участвовал в заседании онлайн по видеосвязи.

Ранее Deita писало о создании в России законопроекта, который лишит избирательного права всех сторонников Навального.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Навальный обжалует отказ суда в снятии статуса склонного к побегу
суд навальный адвокат побег ик-2
Комментировать
Самое популярное
Пушков заявил о «плохих новостях» для Украины в Черном море
Политика 95154 31 May 2021
Пушков заявил о «плохих новостях» для Украины в Черном море
Российский газопровод для Пакистана стал тревожным сигналом Евросоюзу
Экономика 89510 31 May 2021
Российский газопровод для Пакистана стал тревожным сигналом Евросоюзу
Sohu: заявление Путина перед переговорами с Байденом застало американцев врасплох
Политика 38268 31 May 2021
Sohu: заявление Путина перед переговорами с Байденом застало американцев врасплох
Чехия боится делать первый шаг навстречу России
Политика 33752 31 May 2021
Чехия боится делать первый шаг навстречу России
Украинец в прямом эфире назвал имя «палача» отношений России и Украины
Политика 28707 31 May 2021
Украинец в прямом эфире назвал имя «палача» отношений России и Украины
Рейтинг@Mail.ru