Навальный обжалует отказ суда в снятии статуса склонного к побегу

Владимир, 2 июня. Защита Алексея Навального намерена обжаловать решение суда об отказе в удовлетворении иска блогера к исправительной колонии.

Навальный продолжит отбывать наказание во владимирской ИК-2 в статусе склонного к побегу. Суд отказал в снятии с осужденного данного статуса.

Рассмотрение иска Навального к исправительной колонии проходило в Петушинском районном суде, писал ФАН. Основатель ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) участвовал в заседании онлайн по видеосвязи.

Ранее Deita писало о создании в России законопроекта, который лишит избирательного права всех сторонников Навального.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.