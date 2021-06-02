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Билл Гейтс призвал богатые страны поделиться вакциной от коронавируса
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02 июня 16:18
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новостей
16:16
Общество
Путин заявил, что ЕР проделала большую работу по борьбе с пандемией
16:16
Происшествия
Силовики ищут гражданина Белоруссии, избившего под Смоленском оперативника ФСБ
16:16
Общество
В ЛНР предложили ввести смертную казнь за геноцид и незаконные методы войны
16:16
Общество
"Спутник V" показал эффективность более 96%
16:15
Армия
Литовкин объяснил, почему США не дадут Украине оружие для войны с Россией
16:14
Политика
В МИД Азербайджана заявили о готовности провести демаркацию границы с Арменией
16:13
Ливия
Россию пригласили на Берлинскую конференцию по Ливии
16:11
Общество
Петербуржцы дадут имя детенышу кошачьего лемура из Ленинградского зоопарка
16:10
Армия
Американский генерал назвал главную ошибку США при переговорах с Россией
16:07
Экономика
Минфин РФ сообщил о получении Минском второго транша госкредита
16:06
Общество
Сдержанный стенд Генпрокуратуры РФ на ПМЭФ-2021 получил приз зрительских симпатий
16:04
Общество
Депутат Федоров о казнях «Циклоном Б» в Аризоне: «Гитлер черпал вдохновение в США»
16:02
Общество
Путин призвал не нервировать Силуанова и вспомнил старую русскую поговорку
16:01
Происшествия
Экс-советника главы Росрыболовства перевели под домашний арест
16:01
Общество
Путин поручил ускорить организацию передвижных медицинских комплексов
15:59
Общество
Голикова анонсировала появление в РФ уникальных тестов для выявления инфекций
15:58
ФАН-ТВ
Камчатский краб-предсказатель откупается от попадания в суп обещаниями инвестиций в регион
15:57
Происшествия
Прокуратура начала проверку полета мужчины на брюхе вертолета
15:56
Политика
Эксперты объяснили, зачем НАТО собирается поставлять Украине оружие
15:56
Общество
Билл Гейтс призвал богатые страны поделиться вакциной от коронавируса
Все новости

Билл Гейтс призвал богатые страны поделиться вакциной от коронавируса

Общество
Билл Гейтс призвал богатые страны поделиться вакциной от коронавируса
instagram.com  /  @thisisbillgates

Вашингтон, 2 июня. Богатым странам следует поделиться избыточными дозами вакцины от COVID-19 с государствами, испытывающими нехватку в них, заявил американский предприниматель Билл Гейтс.

Общественный деятель выступил с таким призывом не впервые. Билл Гейтс ранее заявлял, что страны с высоким доходом зарезервировали больше вакцин, чем необходимо. В связи с этим они могут отдать часть другим государствам, где не налажено собственное производство.

Билл и Мелинда Гейтс развелись после 27 лет брака. Супруга предпринимателя призналась, что задумывалась о разрыве отношений последние несколько лет. В брака у Билла Гейтса родились трое детей.

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Все новости / Общество / Билл Гейтс призвал богатые страны поделиться вакциной от коронавируса
гейтс вакцина коронавирус
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