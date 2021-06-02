Билл Гейтс призвал богатые страны поделиться вакциной от коронавируса

Вашингтон, 2 июня. Богатым странам следует поделиться избыточными дозами вакцины от COVID-19 с государствами, испытывающими нехватку в них, заявил американский предприниматель Билл Гейтс.

Общественный деятель выступил с таким призывом не впервые. Билл Гейтс ранее заявлял, что страны с высоким доходом зарезервировали больше вакцин, чем необходимо. В связи с этим они могут отдать часть другим государствам, где не налажено собственное производство.

Билл и Мелинда Гейтс развелись после 27 лет брака. Супруга предпринимателя призналась, что задумывалась о разрыве отношений последние несколько лет. В брака у Билла Гейтса родились трое детей.