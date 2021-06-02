«Мегалайн» представил проект намывного острова на ПМЭФ

Собственный насыпной остров, наподобие Палм-Джумейра в ОАЭ, появится в Петербурге. Проект представила на Петербургском международном экономическом форуме строительная компания «Мегалайн». Недалеко от «Лахта-центра» посреди Финского залива расположится «Залив островов» площадью 200 гектар.

На нем будут построены жилые кварталы, деловые и досуговые центры, словом, вся необходимая для полноценной жизни инфраструктура. Особенностью острова станет полный отказ от автотранспорта: его заменят электромобили, трамваи и персональные микровагоны.

Кроме того, на площадке форума компания продемонстрировала проекты строительства транспортно-пересадочных узлов, а также план развития бывшей строительной площадки комплекса защитных сооружений от наводнений «Горская».