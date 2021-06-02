Объявлено время выступления Путина на Петербургском экономическом форуме

Москва, 2 июня. Президент России Владимир Путин выступит на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 4 июня в 14:00. Об этом сообщили в Кремле.

Выступление российского лидера состоится в очном формате. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин будет говорить об инвестиционной привлекательности и социально-экономическом развитии России.

Как стало известно, огромный живой краб появился на ПМЭФ. Его привезли представители Мурманской области.