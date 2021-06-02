Яковлев рассказал о новых угрозах: черный грибок, птичий грипп и мутации COVID-19



В Индии среди заболевших коронавирусом зафиксировали вспышку мукормикоза — опасного грибкового заболевания, которую вызывает черная плесень. Счет инфицированных идет уже в тысячах. Это опасное заболевание достаточно опасно. Оно с трудом поддается лечению в особо тяжелых случаях приводит к смерти пациента. Угрожает ли индийский черная плесень грибок россиянам? Откуда он появился? Будет ли эпидемия нового птичьего гриппа? И как дальше себя будет вести коронавирус? На эти вопросы ответил заведующий кафедрой инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии СПбГУ Алексей Яковлев в ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Грибки распространены везде, очень часто они находятся в почве. А поскольку санитарные условия, в которых в Индии оказывается медицинская помощь оставляют желать лучшего, вероятность заражения грибком пациентов очень велика, считает Алексей Яковлев.

«Сейчас в YouTube есть ролик «COVID in India». Вы можете посмотреть в каких условиях оказывают помощь пациентам, часто практически на улице чуть ли не на земле. Вероятность заноса грибов тяжело больным пациентам резко увеличивается. Я бы еще сказал, что это связано с климатическими условиями: очень влажный климат и высокая температура», — заявил инфекционист.

При этом он отметил, что черный грибок, который иногда появляются на стенах домов в России, и грибок, ставший причиной смерти пациента в Индии – разные. И российский собрат тоже может вызывать тяжелые заболевания, лечить которые приходится не только медикаментозным, но и порой хирургическим путем.

Prt Scr youtube.com / The Hindu

Новости о первом заражении человека птичьим гриппом H10N3 в Китае облетели весь мир. Теперь помимо коронавируса люди опасаются еще и эпидемии птичьего гриппа. Но Яковлев успокоил – птичьим гриппом люди болели и раньше. А единичный случай заражения новой мутацией еще не говорит о том, что новый вирус может стать страшнее коронавируса. Тем более, по его словам, грипп — более изученная инфекция независимо от мутаций.

«Единичный случай пока никак нам не говорит о том, что появилась новая глобальная угроза. Мы же с вами наблюдали, что в прошедшем году гриппа у населения практически не было. Если же он придет, у нас есть хорошие препараты», — добавил инфекционист.

Что касается коронавируса, Яковлев убежден, что он станет сезонным заболеванием. Однако, поскольку он мутирует, сейчас никто не берется предсказать станет ли он для нас таким же обычным, как и другие коронавирусы, которые циркулировали среди населения до пандемии. Чтобы остановить разгулявшийся коронавирус есть только один путь — массовая вакцинация, убежден инфекционист.

Федеральное агентство новостей / Марина Челак

«Если мы хотим останавливать пандемию, вакцинация должна охватывать максимальное количество населения. В том числе все возрастные группы. Почему мы начинали вакцинацию со старших возрастных групп? Потому, что вероятность погибнуть у этих пациентов намного выше, чем у молодых. Но сейчас мы видим, что достаточно молодые люди 35–40 лет поступают в стационары и тяжело болеют. Это только подтверждает необходимость вакцинации и более молодого контингента», — заявил Яковлев.

Коронавирус заболевание достаточно тяжелое, после него человеку требуется длительный восстановительный период. Можно заметить, что у некоторых людей даже меняются черты лица. Яковлев объяснил это тем, что при лечении заболевания используется гормональная терапия, поэтому появляется отечность, припухлость лица. Но эти симптомы проходят при правильном поведении в восстановительный период, успокоил он, и «человек снова становится молодым».

