Камчатский краб-предсказатель откупается от попадания в суп обещаниями инвестиций в регион

Камчатский краб, несмотря на свое название, преимущественно обитает в акватории Баренцева моря. Как утверждают знающие люди, его завезли на территорию Кольского полуострова искусственно. Но не стоит исключать, что, указывая неверный адрес, хитрое ракообразное просто пытается запутать рыбаков, неустанно охотящихся за подводными деликатесами.

Наш сегодняшний герой избегает гурманов другим способом: привезенный на Петербургский международный экономический форум из Мурманской области краб предсказывает инвестиции. По словам директора АНО «Мурманконгресс» Артема Марышева, от мановения шипастых конечностей «мудреца», зависит, скоро ли в регион придут инвестиции. Если краб двинет правой клешней — помощь уже близко. Ну, а если левой — придется подтянуть пояса потуже и последовать незабвенному совету Дмитрия Анатольевича.